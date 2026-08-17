Elmer Cuba, ministro de Economía. Foto: GEC.
Elmer Cuba, ministro de Economía. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, anunció la Comisión de El Niño y decretos de urgencias que se emitirán en los próximos días para hacerle frente al fenómeno de El Niño. Asimismo, señaló que hay obras que se van a paralizar por las lluvias.

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