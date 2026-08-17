Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, anunció la Comisión de El Niño y decretos de urgencias que se emitirán en los próximos días para hacerle frente al fenómeno de El Niño. Asimismo, señaló que hay obras que se van a paralizar por las lluvias.

“Hay obras que si están avanzadas como la de Trujillo que faltan 8 kilómetros, no todo es un desastre. Pero, hay obras que se van a paralizar por las lluvias y se van a continuar después, eso se llama soluciones integrales”, señaló el titular del MEF en Exitosa.

Además, adelantó que entre hoy y mañana estarían listos los decretos de urgencia que otorgarán fondos para hacerle frente al fenómeno de El Niño, así como una Comisión de El Niño conformada por el ministro de Defensa, el ministro de Vivienda, el titular de Agricultura y el MEF.

“Nosotros acabamos de entrar hace 12 días hábiles. Nos acabamos de sentar en el puesto, entre hoy y mañana salen los decretos de urgencia para manejar el Niño, el MEF está listo con la chequera para firmar”, aseguró el ministro.

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Respecto a la Comisión de El Niño, explicó que centrarán sus esfuerzos en “minimizar los costos del Niño que promete ser realmente peligroso”.

“Este Niño que viene es una conjunción entre el Niño Costero y el Niño Global hasta finales de año y promete ser realmente peligroso. Hemos creado la Comisión de El Niño donde estará el ministro de Defensa, el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura que es el líder de este grupo y el MEF, lideramos esfuerzos hasta diciembre para minimizar los costos del Niño”, explicó Cuba.

En esa misma línea, aseguró que el sector privado está dispuesto a colaborar, por ende, se tendrá el Comando Niño, que incluye al sector privado, integrado por los principales gremios del Perú y liderado por Carlos Neuhaus. “Para cuando no entremos nosotros por temas de tiempo y de presupuesto, van a entrar ellos. Esta semana tenemos la primera reunión de coordinación urgente con ellos”, concluyó.