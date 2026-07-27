Elmer Cuba, nuevo ministro de Economía y Finanzas, se refirió a las leyes del Congreso de la República que preocupan por su impacto en la caja fiscal.

En ese sentido, subrayó que se van a evaluar y que, de ser necesario, se tendrían que cambiar para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal.

“Perú es un país solvente, una de las economías con menos deuda del planeta y eso lo vamos a mantener. Ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a evaluar cada una de ellas y seguramente tendríamos que cambiar un par para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal”, señaló en conferencia de prensa.

“Lo mencionado es importante porque determina el riesgo del Perú y el financiamiento de las empresas, desde la más grande y más pequeñas. Incluso tu crédito hipotecario depende del riesgo país, eso para nosotros es sagrado”, agregó.

Durante su discurso también insistió en que ampliarán la recaudación, combatiendo la evasión, para tener más recursos para la inversión pública y mejorar los servicios que brinda el Estado.

“La obsesión de este ministerio va a ser: mejorar la productividad de la economía, generar nuevos empleos y promover la cohesión social, la igualdad de oportunidades. Es una tara que tenemos por décadas, la vamos a enfrentar con recursos públicos respetando escrupulosamente la solvencia fiscal”, adelantó el titular del MEF.