Elmer Cuba en sus primeras declaraciones luego ser nombrado como ministro de Economía. Lo acompaña Keiko Fujimori, presidenta electa y Luis Galarreta, nuevo presidente del Consejo de Ministros. Foto: GEC.
Elmer Cuba en sus primeras declaraciones luego ser nombrado como ministro de Economía. Lo acompaña Keiko Fujimori, presidenta electa y Luis Galarreta, nuevo presidente del Consejo de Ministros. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Elmer Cuba, nuevo ministro de Economía y Finanzas, se refirió a las leyes del Congreso de la República que preocupan por su impacto en la caja fiscal.

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