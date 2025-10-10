En medio del actual escenario de incertidumbre política, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, sostuvo que los fundamentos macroeconómicos del Perú ofrecen un sólido blindaje frente a una crisis de corto plazo. El economista descartó riesgos significativos para el tipo de cambio, el riesgo país y la meta fiscal 2025, respaldado por el dinamismo del sector externo y la robusta recaudación tributaria.

¿Cuál es el efecto económico a corto plazo que genera la situación política que estamos viviendo?

A corto plazo, variables como el tipo de cambio y el riesgo país, no creo que se muevan mucho. Esto ha pasado antes y la economía es muy fuerte en lo macroeconómico, los mercados lo saben. Y, el nuevo presidente tampoco es un hombre extremista, no tiene un discurso radical. Más bien, todo lo contrario, es un hombre de pocas palabras. Entonces, no creo que pase mucho en el corto plazo. Sí va a haber efectos en la inversión pública y algún efecto en la inversión privada que se va a suspender porque hay que esperar a ver quiénes están en el gabinete, quién es el ministro de Economía, el ministro del Interior. En general, hay que esperar a ver cómo se va a administrar este gobierno de transición hasta las elecciones, pero sí habrá una detención. El ministro anterior (titular del MEF) tenía varios procesos de alianzas público-privadas en marcha, concesiones y renovaciones que están ahora en un limbo; eso sí se va a paralizar. Creo que entramos a varias semanas de una especie de hiato a esperar que eso se defina, pero nada más grave, porque la economía viene a buen ritmo porque está blindada por el sector externo.

¿Se afectaría de alguna u otra manera la meta de poco más de 3% que tenía hasta ayer el MEF liderado por el señor Raúl Pérez Reyes?

No creo que mucho porque ya estamos en octubre, ya viene mucha inercia. El retiro de pensiones también va a ayudar un poco hacia diciembre.

El tema de la AFP impulsaría el consumo.

Sí, pero va a ser también marginal, porque los que van a retirar pertenecen al quintil más rico de la población laboral y posiblemente no necesiten el dinero para gastar. Gran parte de eso se va a ir a otra forma de ahorro, un fondo mutuo, un depósito a plazo. El efecto será marginal. Pero, el tema de fondo es otro. Otras personas sí podrían tomar una pausa en sus en sus decisiones. Por ejemplo, un crédito hipotecario o un crédito vehicular podrían esperar un poco.

Y, ¿cómo afecta esto a las grandes inversiones?

Si ya los directorios han tomado decisiones de inversión en los últimos meses, quizá no podrían parar porque es muy costoso, van a continuar no más. Pero las decisiones que ibas a tomar ahora, en noviembre por ejemplo, pueden estar ahora en pausa. Hay que ver cómo se define el gabinete, de manera urgente, y este tiene que estabilizarse; la calle debe volver a la normalidad.

¿Ves alguna preocupación o riesgo respecto a alcanzar la meta fiscal a luz de los acontecimientos políticos?

No, porque los ingresos tributarios vienen como la espuma, los precios de materias prima están volando. Eso eso va a seguir, felizmente, y el nuevo presidente tiene una ventaja: puede ser fuerte contra el Congreso, no lo van a sacar a él.

El economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba. Foto: cortesía.

En teoría, ya no debería haber ningún cambio hasta abril.

Es uno de los suyos, no pueden botarlo tan rápido. Podría ser más fuerte y frenar un poco el gasto y la parte populista.

Y la marcha del 15 de octubre que ha sido convocada, ¿preocupa?

No, por ahora no, porque eso se desactiva. El clamor popular era sacar a Boluarte, por eso el Congreso la ha sacado. Es un cálculo político, la gente quería que se fuera. Nadie la quería con esa aprobación que tenía y fracasó ante la inseguridad ciudadana.

Si no la sacaban, la marcha hubiera sido mucho más fuerte.

¿Cómo se afecta el largo plazo?

Eso es la más importante. Esto si degrada la calidad de la democracia y hemos tenido seis presidentes en entre 2018 y el 2023.

Ahora son siete.

Ahora son siete, sí, cuatro en el anterior periodo y ahora tres. Se sigue profundizando la debilidad estatal y en el largo plazo tenemos que resolver ese problema de todas maneras, eso sí se afecta.

¿Hablamos de confianza, de inversionistas, de bonistas?

Lo bonistas no tanto porque ellos ven las cifras frías fiscales y Perú sí es fuerte realmente en eso, tiene la menor deuda de casi el mundo en desarrollo y eso no está en riesgo. Incluso no cumpliendo con la meta del déficit dos años, el riesgo país sigue cayendo; ahora es menor que hace dos años. El temor es cómo una nación se va a desarrollar bien. Hace diez años que lo hacemos tan mal que entran las dudas y podríamos realmente romper el 3%. El 3% es un fracaso.