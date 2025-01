—En entrevista con El Comercio, dijo que el gobierno de Castillo fue “una oportunidad perdida” porque fue un buen año de ‘commodities’ y pudimos crecer 5%. Este año también tuvimos buenos precios internacionales y el crecimiento será de un 3%. ¿Cómo calificaría el gobierno de Boluarte?

En el caso de Boluarte, el solo hecho de durar más que los últimos cinco presidentes ha hecho posible que la inversión privada se comience a recuperar. Ha sido un efecto colateral. En general, el 2024 ha sido también de oportunidades perdidas. El 3,1% [de crecimiento del PBI] palidece ante el populismo del Congreso, normas sectoriales que no son positivas y crisis políticas manifiestas. Has podido rebotar al 6% y no ha ocurrido.

—¿La reducción de la inflación es, como dice el presidente del Consejo de Ministros, atribuible a este gobierno?

La inflación obviamente ha tenido factores internacionales, no es solamente en el Perú que ha ocurrido, sino en todo el planeta. Al Perú, en particular, le tomó 34 meses que la inflación vuelva al rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Eso es inédito. Al final, el banco triunfó y la inflación hoy día está dentro del rango. Pero no es cierto: el Ejecutivo no ha sido ni el causante de la inflación ni tampoco del combate de la misma. El problema fue internacional; el éxito fue del BCR.

—El ministro José Arista, en recientes declaraciones, ha dado mayor importancia al crecimiento frente al cumplimiento de la meta del déficit. ¿Le parece una posición acertada del MEF?

Yo creo que la falla que ha tenido él es no comunicar a tiempo que iba a ser una política contracíclica y que eso le iba a costar un segundo año de cumplimiento. Tenía que haberlo anunciado antes. Lo ha hecho, pero sin decirlo. Entonces se ha llevado críticas de todos los colegas del Consejo Fiscal.

—No solo sin decirlo, sino modificando la regla. ¿Nos costará otra reducción de calificación crediticia?

No está en duda la solvencia del Perú. La regla tiene tres componentes: techo de gasto, techo de deuda y un máximo de déficit fiscal. Dos de esas tres no se van a cumplir este año. Y un déficit de 4% no es sostenible. Yo creo que lo correcto sería que el ministro reconozca que el próximo año tampoco alcanzará la regla. Y si el gobierno dura –porque puede que no dure todo el 2025– la labor más importante del MEF es la consolidación fiscal.

—Se aprobó el aumento del sueldo mínimo. En este momento particular del país de recuperación tras una recesión, ¿qué efectos tendrá?

El causante de por qué tenemos 70% de informalidad a pesar de haber crecido como lo hemos hecho en los últimos 15 años es la política del sueldo mínimo. Lo que se requiere es indexarlo a la productividad y a la inflación del quintil formal que está por encima del salario. Si no se hace ello, va a seguirse perpetuando la informalidad peruana.

—En CADE mencionó que el Perú, en términos relativos de PBI per cápita, frente a otras economías y luego de 200 años, ha vuelto a donde comenzamos. ¿Hay oportunidad para recuperar el rumbo en un año electoral?

Hemos sido mediocres en 200 años. ¿Qué podemos hacer de positivo? Avanzar sobre la base de lo que tenemos: el modelo económico. Lo que falta es que la parte política sea más inclusiva y no está ocurriendo eso. Hay un problema de representación. No quiero meterme a la parte de los politólogos, pero el Congreso no representa a los peruanos. En resumen, no hay manera de resolver el futuro peruano en lo económico en los próximos 10 años si no resolvemos el tema político. La política económica no se hace en el aire, no es porque a un burócrata de mandos medios se le ocurre una gran reforma, sino es desde arriba. El Perú puede que no se desarrolle indefinidamente si no resolvemos el tema político.

—¿Es posible pensar en ello con los más de 30 candidatos para la próxima elección?

La esperanza es que aquel que gane, para que no sea tan débil como la actual presidenta, debe hacer un gobierno de coalición. Una coalición nacional o una persona sola hace toda la diferencia entre crecer 2% o crecer 4%.

—¿Cuánto puede crecer la inversión privada el próximo año?

Estamos pensando en un 3% en el año, pero puede tener un comportamiento marcado por semestres con una dinámica más marcada durante el primer semestre. Durante la segunda mitad, puede crecer cero o negativo.

—La inseguridad no se ha resuelto, ¿su impacto sobre la economía crece en el 2025?

Hoy nada te hace pensar que vas a mejorar con el ministro actual y menos con una presidenta que no le dice nada. Podría empeorar y es un factor importante. Si se reanuda la marcha de los microbuseros y se unen bodegueros, minoristas, si se junta ese malestar pasado el verano, se pueden alinear los astros y sí pueden vacar a la presidenta. La inseguridad ciudadana puede activar una crisis política en el 2025 al margen del tema económico.

—¿Que la presidenta no termine su mandato tiene un impacto en el crecimiento del 2025?

Fíjate que no mucho, hasta podría ser positivo. Claro, dependiendo de quién asuma en el Congreso. El efecto económico dependerá de ello.