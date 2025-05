Elmer Cuba, socio de Macroconsult, consideró positivo que el Ministerio de Economía y Finanzas sincere su proyección sobre el cumplimiento de la regla fiscal; sin embargo, refirió que las propuestas de reducir el IGV y aumentar el Foncomun contradicen el objetivo de controlar el gasto público.

El titular del MEF ha indicado que se modificarán las reglas fiscales. Es un tema muy delicado. Lo óptimo es siempre cumplirlas, pero efectivamente este año es incumplible porque nadie quiere un ajuste fiscal en el último año (de gobierno). Un gobierno que no tiene Congreso, un gobierno muy débil que hasta podría no llegar (al 2026). No lo veo con espacio para hacer un ajuste fiscal para llegar al 2,2% de meta para este año; basta con mostrar la cifra de deficit del año pasado: 3,6%.

En ese sentido, ¿es positivo un sinceramiento?

Dado que ya no vas a cumplir con la meta, estamos en el mundo del ‘second best’. Por eso, sí es mejor (sincerar) que hacerse el loco y en noviembre o diciembre decir: “no cumplí”. Es mejor si ahora en mayo dices que la meta del siguiente año será de 2,7%, por decir un número. Y la del año que sigue, 2% y así sucesivamente. Ahora, yo creo que no debería ser 1% la meta final; 1,5% del PBI también es sostenible si nos ponemos técnicos.

Lo que ha mencionado el señor Pérez Reyes es que de forma intermedia, les gustaría llegar a 2,8%. No ha sido del todo claro.

De repente se refería a la meta de este año. El año pasado acabó en 3,6%. Con un 2,8% o 2,6% estamos encaminados debajo de 2% y, suavemente, debemos ir hacia el 1,5%. El 1% me parece más papista que el Papa y no se ha cumplido en mucho tiempo.

Habría que considerar, entonces, 1,5% del PBI como meta final.

Sí, y que nadie se va a quejar porque los números y cualquier fórmula fiscal te da que sí aguantamos con 1,5% de deficit fiscal creciendo 3%. Ahora, si a eso le metes lo que hemos comentado en la mañana (en el evento del IPE) sobre bajar la evasión en al menos tres puntos porcentuales -que no es la gran cosa tampoco, es lo que paga América Latina- ahí tienes mayor solvencia. La pregunta es: ¿me hago el loco y no cumplo? Eso es feo. La otra opción es decir que no y cambiar la regla.

Este comentario sobre la regla fiscal se da en medio de dos situaciones que no pasan desapercibidas. La primera, que el Ejecutivo no observará la norma que reduce el IGV y aumenta de 2% a 4% lo que se destina a Foncomun. Y, lo segundo, el anuncio del MEF sobre el desarrollo de un crédito suplementario. ¿Hay consistencia con este sinceramiento?

No hay. La única manera de que el Foncomun, que se ha aprobado pasar de 2 a 4% en dos años, no genere déficit fiscal, es bajando la inversión pública del gobierno nacional. Es decir, por cada millón de soles que se transfiera al gobierno municipal, dejo [como gobierno central] de gastar la misma cantidad. Eso se puede hacer; por ejemplo, dejo de ejecutar una carretera nacional, pero se construye la trocha municipal. Otra alternativa es gestión pura y dura. Mejor dicho, reviso los planes de gasto e inversión que los municipios me presentan todos los años y no apruebo las desfavorables o sea no te giró el cheque.

Y que no sea gasto corriente.

Así es, solamente inversión pública y cosas que yo apruebe como ministerio. Es más trabajoso, pero es la forma de cumplir la ley. La idea no es tener un derecho para todos los años te gire un cheque, no es el canon.

Sobre el crédito suplementario, ahí sí se refleja en toda su desnudez la debilidad del gobierno en política al no tener bancada. Es una forma cuasi imperfecta de tener bancada y es una contradicción porque no cumplo la meta, me vuelvo más laxo y cambio la secuencia de consolidación; y por otro lado, pido un crédito suplementario.

Pero, ¿está bien un sinceramiento?

Sí, pero eso no lo decide un ministro. Lo deciden las bancadas y la presidenta.