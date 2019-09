"Hay que cuidar los empleos porque no se van a crear muy rápido en los próximos meses", sostuvo hoy el economista, Elmer Cuba, ante un panorama político en el que persisten las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El economista explicó que esta situación no es el reflejo de que la economía peruana no esté creciendo, sino que se trata de que las expectativas en cuanto a la misma fueron más elevados de lo que realmente se viene observando.

"Perú no está en crisis y tampoco en recesión. Lo que pasa es que no estamos creciendo tan rápido como se esperaba. Por ejemplo, una tienda [...] contrató a más personas para vender 100, pero vendió 50 y tiene que despedir a uno. Se equivocó en su expectativa, pero no es que esté peor", subrayó en entrevista con Canal N.

En este panorama, de cara al corto plazo, planteó un escenario en donde será más complicado encontrar trabajo y en el cual el sueldo no presentará variación.

"Si usualmente el sueldo del empleado subía, yo creo que en los próximos 12 meses vas a conseguir empleo más difícil, va a ser más informal y ya no se va a subir el sueldo", proyectó.

En vista de ello, recomendó cuidar los empleos porque es posible que "el empleador no contrate más gente y fije los salarios".

ECONOMÍA VERSUS POLÍTICA

En cuanto al estado de la economía en el país, Cuba afirmó que esta no se encuentra paralizada, sino que está creciendo a un ritmo menor al que se esperaba.

"La economía peruana es muy fuerte para que se pare en seco. Con libertad de precios y con estabilidad macroeconómica, es la envidia de muchos países y sigue creciendo. Lo que pasa es que no crece a la velocidad que queremos", afirmó.

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de resolver los temas políticos y la urgencia de implementar medidas más ambiciosas al respecto ante el planteamiento del adelanto de elecciones.

"Cuando el nuevo presidente ponga medidas más potentes en sectores –entre ellos la lucha frontal contra la informalidad–, Perú va a volver a despegar a velocidades que tenía hace 10 años", señaló.

"Si [las elecciones] ocurren antes [de 2021], va a haber un periodo de estrés económico, pero se va a resolver después cuando sepamos quién gana". Si no ocurren antes, no hay ese estrés; pero sí esa parsimonia que estamos viendo", contrastó.

En cuanto a la variación del tipo de cambio, recomendó ahorrar en soles ya que la moneda peruana está fortalecida. "El dólar hace 10 años oscila en S/3,30. No va a subir", expresó.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento, Cuba consideró que no se podrá llegar a la meta del 3%. "Mi número está más pegado al 2%, pero con un segundo mejor trimestre", precisó.

PERÚ VERSUS AMÉRICA LATINA

Para Cuba, "en términos regionales, el Perú va a sacar la cara" a pesar de los factores que debilitaron el crecimiento de la economía en este 2019.

El economista enfatizó que, en el panorama local, el país se vio afectado por el cambio de gobernadores regionales y el ruido político a nivel interno. En tanto, en el plano internacional, afectaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como también las expectativas de una desaceleración mundial y un menor crecimiento de la economía estadounidense.

"No es un escenario bueno para América Latina. De hecho, la región, este año va a crecer cero. Entonces, en términos regionales, Perú va a sacar la cara. Crecer 2,5% es parecido a lo que va a crecer Chile o Colombia", resaltó en comparación a países como Argentina, que actualmente enfrenta una crisis financiera.