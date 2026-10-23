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Resumen

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Entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. (Fotos de uso EXCLUSIVO de El Comercio).
Entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. (Fotos de uso EXCLUSIVO de El Comercio).
/ HUGO PEREZ
Por Paola Villar S.

Este jueves el Poder Ejecutivo anunció un paquete fiscal de S/18.000 millones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, el alza internacional de los combustibles y las mayores tasas de interés. En esta entrevista, Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explica a El Comercio cómo se usará este paquete y las acciones que su sector tomará a corto plazo.

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