El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo hoy una serie de reuniones de alto nivel en la ciudad de Nueva York con las principales agencias clasificadoras de riesgo y bancas de inversión globales: Moody’s Ratings, S&P Global Ratings, y J.P. Morgan; así como con representantes del Foro Económico Mundial.

Los encuentros se desarrollaron en el marco de las actividades de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, durante la Semana de Alto Nivel del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El titular del MEF fue recibido por Ariane Ortiz-Bollin, directora ejecutiva asociada y jefa de Calificaciones Soberanas para las Américas de Moody’s Ratings, con quien abordó la estabilidad política que favorece las inversiones en el Perú, las perspectivas de la economía nacional, el dinamismo de la inversión privada y la solidez fiscal.

Durante el diálogo se presentó la agenda de reformas orientada a fortalecer la inversión pública, combatir la evasión para incrementar los ingresos fiscales, impulsar la formalización y mejorar la capacidad del Estado para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

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Asimismo, el ministro Cuba se reunió con Joydeep Mukherji, director general de S&P Global Ratings, para presentar las prioridades económicas del Gobierno y las medidas orientadas a consolidar la confianza en el país. Se destacaron el mayor impulso que el Gobierno viene dando a la inversión privada y las reformas para elevar la calidad de la inversión pública, fortalecer la recaudación y desarrollar el mercado de capitales.

También se realizó una sesión de trabajo con el equipo liderado por Nina Baumberger, directora ejecutiva de J.P. Morgan Chase & Co. El ministro de Economía y Finanzas presentó los avances de la gestión económica del Gobierno, la reducción del déficit fiscal y las proyecciones de mediano plazo.

Finalmente, Elmer Cuba tuvo una reunión bilateral con Marisol Argueta, jefa para América Latina del Foro Económico Mundial, para abordar la Reunión Anual de Davos 2027 y oportunidades de cooperación e inversión para el Perú. En ese marco, se destacaron los sólidos fundamentos macroeconómicos del país impulsados por la inversión privada, como base para seguir posicionando al Perú como un destino confiable y atractivo para invertir.