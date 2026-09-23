El titular del MEF se reunió con Moody’s Ratings, S&P Global Ratings, y J.P. Morgan; así como con representantes del Foro Económico Mundial. Foto: MEF.
El titular del MEF se reunió con Moody’s Ratings, S&P Global Ratings, y J.P. Morgan; así como con representantes del Foro Económico Mundial. Foto: MEF.
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo hoy una serie de reuniones de alto nivel en la ciudad de Nueva York con las principales agencias clasificadoras de riesgo y bancas de inversión globales: Moody’s Ratings, S&P Global Ratings, y J.P. Morgan; así como con representantes del Foro Económico Mundial.

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