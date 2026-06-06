Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque la macroeconomía peruana se mantiene estable, dicha estabilidad no siempre se ha traducido en bienestar general ni en instituciones fuertes y sólidas. En su último libro “Perú: el desarrollo esquivo”, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, analiza esa desconexión, así como la interacción entre la política y la economía en más de 200 años de historia republicana. En el contexto vigente, sus hallazgos cobran especial relevancia.