El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, destacó ante el Pleno del Congreso de la República que el presupuesto público 2027 se mantiene en aumento para llegar hasta S/266.506 millones; un 3,5% más que el presupuesto de este 2026 (un incremento cercano a S/10.000 millones).

“[El presupuesto] es descentralista. Esto no ocurre solo este año; desde hace cinco años el presupuesto ha puesto énfasis en el gasto fuera de Lima. Además, asegura la operatividad de todas las entidades públicas”, precisó Cuba durante su presentación, en la que sustentó los proyectos de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento.

Cuba indicó, también, que el presupuesto garantiza la continuidad física de las inversiones que ya están en marcha y prioriza sectores específicos: Interior, Defensa, Educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Según el funcionario, pese a que el incremento del presupuesto público nacional se ha desacelerado en los últimos años, entre el 2022 y 2027 este registrará un crecimiento de 35%; mientras que el presupuesto descentralizado (que involucra a regiones) anotará un crecimiento de 72% el siguiente año, pasando de cerca de S/57.000 millones en el 2022 a casi S/100.000 millones en el 2027.

“Esto no es fácil de observar en cualquier país. En países estancados o con una mala gestión macroeconómica, los presupuestos pueden mantenerse planos o incluso caer debido a ajustes fiscales, con la consecuente reducción de servicios”, consideró Cuba.

Elmer Cuba, titular del MEF

Composición por función y sector

Cuba remarcó que para el 2027, el servicio de deuda pública —interna y externa— se han presupuestado en S/31.000 millones; casi la mitad de lo que se destina a inversión pública, que suma S/57.000 millones.

“Esto muestra la importancia de que un país tenga niveles bajos de deuda. Un país con una deuda elevada debe destinar una parte importante de su esfuerzo tributario a pagarla, en lugar de financiar salarios, bienes, servicios e inversión pública”, comentó.

En ese sentido, Cuba reforzó que el gobierno apunta a mantener la deuda en los niveles actuales (cerca del 30% del PBI) y con la convergencia prevista para los siguientes años, evitando que, más adelante, una proporción creciente del esfuerzo tributario se destine a pagar el servicio de deuda.

Otro rubro importante dentro del presupuesto, según Cuba, es el que implica el pago de remuneraciones de personal y pensiones, que suma S/112.886 millones. Por otra parte, el gasto corriente en bienes y servicios para el presupuesto 2027 asciende a S/39.000 millones.

“Los bienes y servicios incluyen material educativo, insumos para Defensa y comisarías, medicinas y material médico para hospitales, entre otros. Lo ideal sería que el país pudiera gastar más en bienes y servicios y también más en inversión pública. Sin embargo, todos esos recursos salen de la misma capacidad productiva y tributaria. Por eso queremos reducir la evasión”, anotó.

Respecto a la distribución sectorial para el gasto público, el titular del MEF subrayó que se destinan cerca de S/52.000 millones a Educación y cerca de S/32.000 millones a Salud, siendo estos los dos sectores con mayor representación presupuestal.

Explicó que el gasto en educación, cultura y deporte incluye planillas docentes, personal, materiales y gastos generales del servicio pedagógico, por cerca de S/30.000 millones. También incluye la continuidad de inversiones en colegios y otros rubros sectoriales. En tanto, dijo que Beca 18 está considerada dentro de este presupuesto.

De otro lado, en el rubro de Salud, más de la mitad de los S/32.000 millones corresponden al pago de personal activo y asistencial. El resto, en tanto, se destina a gastos operativos, medicamentos y otros bienes necesarios para atender a los usuarios.

“El pago de intereses de la deuda es equivalente a todo el gasto público en salud, lo que vuelve a mostrar la importancia de mantener bajo control la deuda pública. Luego viene Planeamiento y Gestión, que incluye administración y finanzas de todos los ministerios. Después se ubica Transporte, fundamental para mantener operativo el sistema logístico”, precisó.

El ministro indicó, también, que le siguen a estos sectores otras funciones como Pensiones, Orden público y Protección Social.

“Se incrementa la protección social en S/1.800 millones. Detrás de ello se encuentra la duplicación del programa Pensión 65, una promesa presidencial que ya ha sido incorporada en el presupuesto. Además, se incrementa el gasto en Defensa para mantener la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y se refuerzan los recursos para orden público, justicia, transportes y comunicaciones”, argumentó Cuba.

El ministro señaló que el incremento de cerca de S/1.700 millones a Pensión 65 es “excepcional” y anotó que también se incluyen recursos para el programa de alimentación escolar —antes Qali Warma—, por alrededor de S/2.600 millones, además del Vaso de Leche y otros programas sociales.

Sobre el sector Defensa, donde se ha percibido un crecimiento presupuestal importante, Cuba señaló que se tata de “un sector que no ha tenido inversiones importantes de capital en los últimos años” y para el cual se está considerando una adquisición de alrededor de S/2.500 millones “para mantener la posición defensiva y disuasiva del país en la región”.

Cabe resaltar, que la mayor parte del presupuesto considerado para el sector Defensa está destinado a remuneraciones del personal militar: S/4.691 millones, mientras que se destinan S/1.218 millones a capacidades militares para la defensa nacional.

En Orden Público, Cuba expresó que el presupuesto bordea los S/15.000 millones —un incremento de S/360 millones frente a este 2026— para asegurar la operatividad del sistema. Se destinan, en tanto, cerca de S/1.400 millones a operaciones de la Policía Nacional, con el objetivo de enfrentar el crimen organizado y la delincuencia común.

En Justicia, el presupuesto para el 2027 asciende a S/9.500 millones, con un incremento de S/884 millones orientado a mejoras en el sistema judicial. En esa línea, se contemplan mejoras para el personal administrativo del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

“Como en los demás sectores, el principal rubro es personal y pensiones”, agregó Cuba.

Además, destacó la ampliación y el mejoramiento de establecimientos penitenciarios, con S/586 millones. “También se financia el megapenal de Ica, el complejo penitenciario de Arequipa y otros complejos en Pucallpa y Antofagasta, con un total de S/199 millones”, dijo Cuba.

En el caso de Transportes, el presupuesto para el siguiente año se situó en cerca de S/26.000 millones, de los cuales S/16.000 millones corresponden a inversión de capital.

“Para las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao —en ejecución, operación y mantenimiento— se destinan alrededor de S/1.900 millones. También se incluyen S/450 millones para el puente Santa Rosa, S/440 millones para el aeropuerto de Chinchero y 436 millones para el Anillo Vial Periférico, que permitirá mejorar el tránsito en Lima”, añadió Cuba.

Del gasto total del Estado peruano presupuestado para el 2027 (S/266.506 millones), S/188.000 millones corresponden a gasto corriente, S/57.000 millones a gasto de capital —infraestructura, hospitales y escuelas— y S/31.000 millones al servicio de deuda.