Elmer Cuba: Pago de personal y pensiones previsto en el presupuesto público 2027 asciende a S/112.886 millones.
Elmer Cuba: Pago de personal y pensiones previsto en el presupuesto público 2027 asciende a S/112.886 millones.
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, destacó ante el Pleno del Congreso de la República que el presupuesto público 2027 se mantiene en aumento para llegar hasta S/266.506 millones; un 3,5% más que el presupuesto de este 2026 (un incremento cercano a S/10.000 millones).

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