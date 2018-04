El crecimiento de la pobreza monetaria en el Perú de un punto porcentual —el primer incremento en este siglo—, revelado este martes por el INEI, era un resultado esperado por economistas y analistas en el país, según Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

"Con un crecimiento anémico de 2,5% el año pasado, lo más probable era que la pobreza se estancara o aumentara. Y lamentablemente, pasó lo segundo", precisó el economista en conversación con El Comercio durante el evento de lanzamiento de la plataforma digital HacerPerú.pe

No obstante, para Cuba, este año la situación se revertiría y la pobreza monetaria podría reducirse a raíz de la mejora esperada para la economía peruana. Según Cuba, esta se verá impulsada principalmente por los sectores no primarios, que destacan por ser de alta demanda laboral.

"Eso, seguramente, se va a reflejar en mejores cifras de pobreza. [La pobreza monetaria] debería caer entre 1 y 2 puntos [en 2018]. Pero el resultado final se sabrá en abril del 2019", mencionó.

Cuba resaltó que el PBI peruano ha crecido 3% en el primer trimestre del año y dijo que "tranquilamente se va a colocar a un ritmo de 4%" en el segundo trimestre.

Macroconsult, consultora de la que Cuba es socio, informó el viernes que espera que durante el segundo semestre la demanda interna acelere su crecimiento hacia 4,9% por el dinamismo del consumo y la inversión.

Para lograr estos objetivos, Cuba anotó que es fundamental que este Gobierno se dé cuenta que no es de transición y aproveche las ventajas que tiene presentes.

"Te diría que el Gobierno anterior [con Pedro Pablo Kuczynski al mando] fue el de transición. Este gobierno tiene un horizonte de más de tres años y debe saber que tiene una ventaja que no tuvo la gestión anterior, que es un Congreso a favor; y debe explotar esa ventaja, que no es menor. [...] Si no la explota, eso sería un fracaso", agregó.

AUSENCIA DEL ESTADO

Durante su presentación en el lanzamiento de HacerPerú.pe, Cuba criticó la mala gestión del Estado peruano de cara a los ciudadanos.

"Uno siempre habla del Estado peruano que no existe. A nivel macro y de reguladores funciona, pero si ves a la Policía Nacional, al sector Educación, Salud, es el mismo Estado peruano pero está fracasando", reflexionó el economista.

"Las [partes del Estado] que funcionan bien tienen por delante a un sector privado moderno, que exige leyes y pide que el Estado funcione bien. En cambio, en otros sectores donde el cliente no es la empresa, sino la persona, estamos fritos. [...] El reto central está en los sectores de servicio masivo, que gestionan mal", puntualizó.