Hace unos días el pleno del Congreso aprobó, por mayoría en primera votación, el proyecto de reforma de pensiones, con 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones. El cambio más significativo es la pensión por consumo.

En ese sentido, Elmer Cuba, socio y director de la Consultora Macroconsult, fue entrevistado en el programa “Tenemos Que Hablar”, donde dio sus apreciaciones a este nuevo sistema de pensiones.

¿Qué opinas sobre está propuesta que ya ha sido aprobada en primera votación? ¿Qué puntos consideras los más relevantes?

Es una propuesta más o menos amplía en 30 años del sistema y que el actual sistema de pensiones está diseñado para un mundo formal con una alta empleabilidad con 40 años de aporte, pero que no resultó como se esperaba. Se sabía que el Perú es un país informal, 70% de informales, al final no ha resultado como se esperaba.

Esta es la segunda oportunidad para mejorar el sistema. Esta propuesta avanza en la línea correcta en todos los frentes, pero todavía es insuficiente. Habría que perfeccionarla, ¿en qué sentido?

El otro tema que se avanza es el 95,5% del retiro. que fue justamente, el quiebre del sistema en el 2016. Se tapan los retiros del 95,5 a menos de 40 años, debería taparse para todos, pero es un avance. Ojalá que el próximo cambio se amplíe. Vas a dejar sin cobertura a personas que tienen 41 años, que todavía le queda 25 años más de aporte.

¿Por qué la prohibición del retiro del 95,5% para ti es una buena propuesta?

En general, en todo el mundo desarrollado y los países desarrollados que lo hacen bien en materia de pensiones, hay un ahorro involuntario, obligatorio, porque el ser humano tiene tendencia a gastar en el corto plazo y no pensar en el futuro. La ley se hace para el promedio, se hace para el público que no es tan austero en el corto plazo.

Si tu les das la elección de que a los 65 años se gaste todo, rompes el diseño mismo que era ahorrar para tu vejez, es un seguro de vejez, te aseguras un ingreso hasta que te mueras. No puedes romper el seguro.

Tal vez la gente no recuerda demasiado que es una medida que se implementó en el 2016, relativamente que además en el momento que se aprobó fue muy criticada la norma.

Efectivamente, no es un ahorro para comprarte un auto o una casa, para eso hay otro tipo de créditos, es un seguro de vejez.

Mencionabas que toda reforma, y sobre todo esta, va a implicar un costo fiscal que tendrá que asumir el Estado. ¿Han estimado cuál sería en este caso? y qué no haya un cálculo contrario por parte del MEF sobre la propuesta, ¿qué tan peligrosos es hacerlo de esta manera?

Si bien es cierto, en el tema de cobertura y retiro se avanza un montón todavía no es suficiente. En el tema de suficiencia es donde falla la propuesta porque va a dar pensiones bajas. Estamos hablando de 8 UIT al año, son 41.200 millones de soles al año, es 1% de ese gasto, es decir, S/412.

El estado va a gastar S/412 anuales si la persona está en el tope de su gasto, si es menos que eso, obviamente, vas a aportar S/200 o S/150 al año. Eso te da pensiones bajas, equivalentes a Pensión 65. No habrá pobres extremos con este método, es un método barato, no es tan costoso.

Es un costo fiscal si, al primer año debe costar S/500 millones , paulatinamente debe ir subiendo a S/2 mil millones, es la punta del iceberg, debajo del iceberg, el 99% si se va a canales formales. Por cada boleta electrónica que tu pidas, el Estado va a poner por ti 1%, te va a subsidiar, pero hay 99% que tu vas a activar. Puede ser interesante en términos de recaudación.

¿Te refieres a la Pensión por Consumo que está en esta propuesta?

Sí. Es un subsidio, hay que decirlo así para tu pensión futura. Este subsidio tiene un máximo anual de S/412 soles por año, eso te dará una pensión baja y tiene efectos colaterales positivos. Aumenta la masa crítica pensionable, el mercado va a ser más grande (puede entrar una quinta AFP) y eso puede bajar los costos medios y es la mejor manera de bajar las comisiones.

¿Existen estimaciones sobre el costo fiscal de la aplicación de toda la reforma, no solo de la Pensión por Consumo?

No he visto cálculos al respecto, no está definido todavía, por eso no se puede calcular. En ese caso, lo que acabo de mencionar es el subsidio para el consumo. El otro costo es la pensión mínima. Alguien que aporta al sistema privado de pensiones ahora va a tener pensión mínima, pero qué pasa si solamente le correspondía S/400 y no S/600, esos S/200 soles lo pone el estado, pero ¿con qué condiciones?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene que diseñar un reglamento para la pensión mínima para saber qué aportantes serán aprobados a esta medida, ya que no es para todo el mundo.

Otro detalle que se menciona en el texto es sobre las tasas de aporte, si bien se mantiene en no menor a 13% para el sistema público, para la ONP y el 10% para el sistema privado, implica también una tasa progresiva para los independientes que arranca en 2% y llega a 5% progresivamente. ¿Cómo ves este esquema de cara a una pensión futura?

Eso tiene que ser por default digamos. Cada que un independiente da un recibo, el que le retiene el impuesto va a tener que retener la pensión también, en esa medida puede funcionar. Pero, tiene que ser algo por default, no puede ser algo voluntario. No es que el independiente vaya a ser su cola y pague sus S/20 al mes. Son mecanismos diseñados para que se hagan por default.

Ahora bien, los independientes en Perú son más o menos 5 millones de personas y solamente hay medio millón con RUC. En verdad hay 4,5 millones de independientes que no tienen RUC, que no van a entrar en el sistema. Para ellos está la pensión por consumo por ejemplo. Ahí se complementan las dos.

El texto precisa la participación que podría o no podría tener el empleador dentro de la contribución. ¿Ves qué sea oportuno que el empleador tenga alguna participación en toda está contribución?

El que aporta es el trabajador, todo sale del salario de una u otra manera. No sale de la empresa. Contablemente puede que la empresa aparezca como que está aportando a Essalud, no importa quién apriete el botón para transferir los recursos, todo sale del salario. Esta medida donde aparentemente el empleador lo haría va en contra del trabajador, es como haber aumenta en la práctica el aporte del 10% al 14% del trabajador. El que le paga al trabajador tampoco es el empleador, es la demanda. El que te paga tu sueldo no es la empresa, es quién compra productos a la empresa.

En la economía de comportamiento suena bien que el empleador te pague, pero en el fondo se paga de ti. Es como que una ley diga: “Ahora un sueldo más por tu cumpleaños”, perfecto, va, pero la torta es la misa. Cuando la compañía contrata a un trabajador, calcula cuánto le va a costar en todos los aspectos. Nunca va a ser oportuno, porque es como obstruir al trabajador. Te va a quedar menos de tu sueldo.

Está propuesta en México se lleva perfectamente. El Sistema de Pensiones Mexicano, no tiene este “odio” que tal vez se siente en el Perú, justamente porque el empleador también aporta. Sin embargo, nuestro tamaño de la economía es distinto y las condiciones en el Perú también son diferentes.

Políticamente, se vende muy así, pero en la práctica sale de tu salario. Como se vende muy bien políticamente mejor avancemos en eso digamos y que todo el aporte sea por el sea por el empleador y que todo el aporte de salud sea por el trabajador. Para que el trabajador sienta que está pagando la salud y reclame más y mejore Essalud, es un tema psicológico.