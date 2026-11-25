Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a un posible retiro de AFP. El titular del MEF, advirtió que un noveno retiro de fondos privados afectaría a un pequeño grupo que todavía tiene ahorros.

“Un noveno retiro solamente destrozaría las pensiones de ese pequeño grupo que todavía tiene ahorro, es el segmento que todavía tiene stock acumulado en el fondo privado, te repito, pertenece al 10% superior de todos los trabajadores peruanos que tiene empleo, no está desempleado y pueden enfrentar sin muchos problemas un incremento de la inflación de 5%”, explicó en entrevista para Canal N.

El titular del MEF también señaló que los bonos anunciados estarán dirigidos a los sectores de pobreza y vulnerables. “Por otro lado, los bonos son para los sectores populares de pobreza o vulnerables para enfrentar mejor esto. El mejor remedio para los precios altos es que la gente tenga empleo y si ves los indicadores de empleo son sorprendentes. El desempleo en todo Perú, es de 4% y en Lima es de 4,4% están asistiendo a las menores tasas de desempleo en 20 años, o sea en lo que va en el XXI”.

Sobre los cuestionamientos hacía el presupuesto para gratificaciones y CTS a los docentes del próximo año, Cuba señaló que se está trabajando en un propuesto en conjunto con el Ministerio de Educación. La propuesta que se manejaría es elevar la pensión de este grupo a S/1,4000.

“Estamos trabajando en una propuesta en conjunto con el Ministerio de Educación, ya tenemos una propuesta de elevar la pensión de ese grupo de profesionales a S/1,400 soles. Hoy día están ganando S/800 en la ONP. Esa es la primera oferta a los profesores, la están evaluando, la que tienen hoy (actual ley) en el Congreso es una que tiene problemas severos de aplicación”, indicó.

“No es aplicable. Es tan pobre esa ley en términos legales que dice, ‘es una pensión a los jubilados y no se sabe qué cosa es jubilados, ¿Has aportado un año, dos años o 40 años?, ¿Voy a pagar lo mismo a un profesor que ha aportado 40 años a uno que ha aportado seis meses?, ¿Ambos van a ganar S/3,500?’ Es una ley inaplicable”, concluyó el titular del MEF.