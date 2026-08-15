El ministro de Economía, Elmer Cuba, participó en el anuncio de subsidio en respuesta al paro de transportistas. (Foto: Presidencia)
El ministro de Economía, Elmer Cuba, participó en el anuncio de subsidio en respuesta al paro de transportistas. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, las especificaciones técnicas del subsidio extraordinario de 4 soles por galón de diésel destinado a los transportistas de carga y pasajeros para responder a las protestas y al paro del sector que se ha sentido en varias regiones del país.

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