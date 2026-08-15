El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, las especificaciones técnicas del subsidio extraordinario de 4 soles por galón de diésel destinado a los transportistas de carga y pasajeros para responder a las protestas y al paro del sector que se ha sentido en varias regiones del país.

El beneficio está dirigido exclusivamente a las empresas de transporte público masivo y de mercancías que operan de manera formal. El mecanismo contempla que el apoyo económico sea administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y depositado directamente en las cuentas bancarias que los transportistas poseen en el Banco de la Nación. Así lo explicó este sábado en RPP.

“Hemos optado por el subsidio focalizado para transporte público masivo en toda la República del Perú. Para transporte de pasajeros y transporte de carga que usan diésel, el equivalente de cuatro soles el galón con topes mensuales”, explicó.

Este anuncio ocurre en un contexto de volatilidad internacional donde el precio del barril de petróleo se incrementó de 60 a 120 dólares desde marzo pasado.

El titular del sector Economía precisó que el Poder Ejecutivo descartó aplicar un subsidio generalizado a través del antiguo Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. También dijo que evitarán beneficiar a “vivos” que busquen registrarse para obtener el beneficio. “Acá no hay vivos. Todos están empadronados, tienen su DNI, su RUC y tienen su placa. Es un subsidio para el sector formal”.

Para el caso específico de los mototaxistas en regiones como la selva, Cuba admitió que actualmente no cuentan con un padrón de beneficiarios. Por ello, se inició la construcción de un registro con apoyo de las municipalidades y el SOAT para integrarlos al beneficio en un plazo aproximado de dos semanas.

“En la selva peruana no hay estos sistemas masivos porque efectivamente usan mototaxis y nunca en la historia republicana, ni siquiera en los últimos 20 años, se ha dado ese subsidio. Los estamos ampliando a un sector que nunca ha sido beneficiado por estos subsidios”, aseguró.

La medida tendrá una vigencia inicial de tres meses y representa un apoyo económico que oscila entre el 15% y 20% del valor del combustible. El gobierno proyecta que este esquema funcione como un amortiguador frente a la crisis energética derivada de conflictos internacionales en el Medio Oriente.

Siguen protestas en sectores de Ucayali y Arequipa

En la región Ucayali, el paro indefinido persiste y se ha radicalizado con bloqueos en la carretera Federico Basadre a pesar de los anuncios oficiales. Los gremios locales denuncian que el acuerdo firmado por el gobernador regional fue unilateral y mantienen su pliego de reclamos, el cual incluye demandas en salud y saneamiento tras reportarse la muerte de un paciente cuya ambulancia quedó retenida en los piquetes.

En Arequipa y otras zonas del sur, los transportistas también sostienen sus medidas de fuerza a la espera de la implementación efectiva de los depósitos bancarios. Las organizaciones sociales de estas regiones señalaron que el alza del diésel continúa afectando la canasta básica familiar, por lo que la vigilancia sobre el cumplimiento de la norma se mantiene activa.