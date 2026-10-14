En un escenario marcado por los riesgos asociados al fenómeno El Niño, los choques de oferta del petróleo derivados de la crisis geopolítica y la solidez de la economía peruana, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que su cartera trabajará para evitar que el país pierda el dinamismo económico actual.

“Tenemos un Ministerio de Economía que va a responder para que la economía no se enfríe y eso es muy importante para tener el empleo, para poder vender, sobre todo para las microempresas que son muy sensibles a los ciclos económicos”, mencionó.

Como parte de estas medidas, Cuba anunció que la próxima semana presentará cambios en materia fiscal que su sector viene afinando junto con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“Estamos diseñando en el Ministerio de Economía y Finanzas una política fiscal contracíclica muy potente. No puedo dar detalles ahora porque vamos a afinarla con la presidenta y la vamos a anunciar el próximo jueves”, precisó.

El anuncio se realizó durante el discurso inaugural de la segunda edición del Perú Business Fest 2026. Y aunque no brindó mayores detalles sobre las medidas, el ministro reconoció que el “Estado no hace su trabajo bien”, en alusión a las trabas municipales que, en algunos casos, dificultan el funcionamiento de los negocios e incluso pueden provocar su cierre.

“Una empresa grande podría enfrentarse a la oposición de un alcalde, a un alcalde escrupuloso [...], y eso que ya es caro para una empresa grande y puede ser corrosivo para una empresa pequeña, porque no puede saltar esa barrera burocrática creada por los municipios”, refirió.

Bajo esta línea, anunció que se trabajará en coordinación con Indecopi y su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, enfatizando que el propio Estado debe cumplir sus resoluciones en vez de recusarlas.

Dinamismo económico

Según Cuba, las iniciativas buscan sostener el dinamismo económico y la confianza empresarial logrados por el actual gobierno. Entre los indicadores positivos, destacó que las expectativas empresariales sobre las decisiones dentro de las compañías y los sectores en los que operan han alcanzado máximos históricos, de acuerdo con la encuesta del Banco Central de Reserva (BCR).

“El riesgo país, por ejemplo, que está en mínimos históricos de 100 puntos básicos, pero también en el sector privado peruano […] nunca hemos tenido tantas reservas en el Banco Central, tanto espacio fiscal, tanto acceso a financiamiento y es momento de responder para que la economía no se enfríe y esas expectativas del sector privado que están al tope en contratación y en inversión sigan”, apuntó.

No obstante, el ministro reconoció que este escenario favorable convive con tres choques de oferta que calificó como transitorios. Entre ellos mencionó el fenómeno de El Niño y la crisis del petróleo, cuyos efectos se trasladarían a los precios.

A estos factores se suma el choque derivado del alza de las tasas de interés internacionales, impulsada por la respuesta de los bancos centrales de distintas economías para contener la inflación. Este incremento encarece el crédito en moneda extranjera y eleva los rendimientos exigidos a los bonos en todos los plazos.