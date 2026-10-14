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Resumen

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Por Maritza Saenz

En un escenario marcado por los riesgos asociados al fenómeno El Niño, los choques de oferta del petróleo derivados de la crisis geopolítica y la solidez de la economía peruana, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que su cartera trabajará para evitar que el país pierda el dinamismo económico actual.

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