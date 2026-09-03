El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, rechazó las críticas que señalan que el gasto presupuestal se encuentra en mínimos históricos y sostuvo, por el contrario, que el Perú atraviesa un máximo histórico de gasto público por habitante.

Durante la sustentación del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027 ante el Pleno del Congreso, Cuba comparó la evolución del presupuesto y la población de los últimos cinco años. Señaló que, cuando el país tenía 33,4 millones de habitantes, el presupuesto público ascendía a S/197 mil millones. Para este año, con una población de 34 millones, el presupuesto alcanza los S/260.500 millones.

Según el ministro, esta evolución implica que el gasto público por persona pasó de aproximadamente S/5.800 a S/7.800, es decir, unos S/2.000 adicionales por habitante en cinco años.

“Se habla que estamos en mínimos históricos de gastos presupuestales y es todo lo contrario, estamos en máximos históricos, nunca la República del Perú ha gastado tanto por persona”, afirmó.

Cuba sostuvo que, bajo esta medición, el presupuesto por habitante se ha incrementado en 32% en solo cinco años.

Más recursos para Pensión 65 y 11 mil nuevas becas

Dentro de la defensa de las prioridades del proyecto presupuestal, el ministro destacó el componente de inclusión social. En particular, señaló que el presupuesto contempla el aumento del monto de Pensión 65, una de las promesas planteadas por el Gobierno.

“Se planteó duplicar y está duplicado en este presupuesto presentado. Estamos cumpliendo la palabra presidencial”, dijo Cuba.

El ministro también puso énfasis en los recursos destinados a becas. Para 2027, indicó que se han presupuestado 11 mil nuevas becas, distribuidas entre Beca 18 (5.000), Beca Permanencia (4.000), Beca Bicentenario (100), becas especiales técnicas (1.000), becas para hijos de docentes (400) y otras becas (590).

Cuba calificó este número como un récord histórico para el país.

¿El presupuesto es centralista?

Otro de los cuestionamientos que buscó responder el titular del MEF fue el supuesto carácter centralista del presupuesto. Según Cuba, las cifras muestran que el crecimiento de los recursos asignados a gobiernos regionales y locales ha sido significativamente mayor al registrado por el Gobierno Nacional.

En los últimos cinco años, afirmó, el presupuesto público de gobiernos regionales y locales aumentó 70%, mientras que el correspondiente al Gobierno Central creció 19%. Según el ministro, el proyecto para 2027 mantiene esta dinámica de descentralización presupuestal.

Cuba también se refirió a los gastos tributarios, que equivalen a casi 2% del PBI. Entre las principales exoneraciones mencionó el IGV a los productos agrícolas, la exoneración del Impuesto a la Renta sobre las CTS y los beneficios tributarios vinculados a la Amazonía.

Educación y salud concentran buena parte del gasto

El ministro defendió además la orientación del presupuesto a partir de en qué se gastan los recursos públicos. Educación concentra alrededor del 22% del presupuesto público, con más de S/49 mil millones destinados a la educación pública, mientras que salud recibe más de S/32 mil millones.

A estos sectores les siguen rubros como planeamiento y gestión, transporte e infraestructura, previsión social, orden público y seguridad y protección social. En este último componente se encuentran programas como Beca 18 y Pensión 65.

“Lo que muestra la intención política del presupuesto público es saber en quiénes se gastan”, sostuvo Cuba, quien calificó al proyecto como “ampliamente distributivo”.

El dilema entre gasto corriente e inversión

Durante su exposición, el ministro también respondió a los cuestionamientos sobre el nivel del gasto corriente frente a la inversión pública.

Cuba señaló que existe una aparente contradicción entre reclamar mayores salarios para los servidores públicos y, al mismo tiempo, cuestionar el peso del gasto corriente, dado que una parte importante de este corresponde precisamente al pago de remuneraciones.

“Yo quisiera aumentar de manera sustantiva los salarios de los policías, militares, profesores, médicos y en general de todos los servidores públicos”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que los salarios forman parte del gasto corriente, por lo que una demanda por mayores remuneraciones convive con la necesidad de controlar este componente del presupuesto.

Al cerrar su exposición, Cuba destacó el incremento de recursos para educación, salud, protección social y becas. “Estamos poniendo el dinero donde corresponde”, concluyó el ministro.