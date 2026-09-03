Elmer Cuba, titular del MEF
Elmer Cuba, titular del MEF
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, rechazó las críticas que señalan que el gasto presupuestal se encuentra en mínimos históricos y sostuvo, por el contrario, que el Perú atraviesa un máximo histórico de gasto público por habitante.

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