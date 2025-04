El embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, conversó con El Comercio sobre el potencial que tienen los productos peruanos en el mercado suizo, la guerra comercial y los principales riesgos que enfrentamos como país.

¿Cómo ve Suiza al Perú como socio estratégico dentro de América Latina?

Perú es un socio muy confiable, nosotros tenemos muchos acuerdos comerciales con el país. Tenemos un Tratado de Libre Comercio, un acuerdo de protección de inversiones y otro de doble tributación. Siempre tratamos de mejorar nuestros acuerdos.

¿En qué consiste la estrategia de trabajo conjunto?

La nueva estrategia de la cooperación económica suiza 2025-2028 es acompañar al Perú en el camino a la OCDE. Sabemos que es un esfuerzo grande y que estas reformas son importantes, pero solamente el deseo del Perú de llegar a la OCDE es algo que permite al país desarrollarse como uno industrializado.

¿Cómo ve la presencia de productos peruanos en Suiza? ¿Existen algunos que podrían aumentar su presencia en los próximos años?

Somos un gran importador de productos peruanos. El Perú tiene un superávit bastante fuerte con Suiza. Hablamos de US$2.600 millones en exportaciones y la parte más grande es oro y plata. También es muy interesante notar el crecimiento casi exponencial de las agroexportaciones, con productos como el cacao y el café. Por ejemplo, el cacao se ha quintuplicado en los cuatro últimos años y en el caso del café, la buena noticia es que este año se ha creado una plataforma en Suiza para el café sostenible.

¿Las empresas suizas con operaciones en Perú tienen un interés de invertir más en el país? ¿Hay más empresas que busquen aterrizar en Perú?

Hay muchas empresas suizas interesadas en el Perú. Actualmente tenemos al menos 70 que están en el país. Las grandes están ampliando sus negocios, se ve más interés en incrementar la inversión. En el caso de las nuevas que llegarían a tierras peruanas, están enfocadas en los sectores de infraestructura, de tecnologías.

¿A qué se debe la presencia sostenida e interés de las empresas suizas en el Perú?

Perú y Suiza son socios desde hace mucho. Hay empresarios suizos que vinieron en el siglo XIX - XX a Perú y que siempre han hecho negocios, terminando muy contentos. La demostrada estabilidad macroeconómica que tiene el Perú es impresionante. Algo que contaba hace algunos días es que cuando vine a Perú en los años noventa, llegué con soles con los que todavía puedo comprar algo.

¿Hay empresas suizas interesadas en desarrollar Obras por Impuestos?

Sí, las Obras por Impuestos pueden ser una posibilidad para las empresas instaladas en Perú. Pero, sobre todo las Asociaciones Público-Privadas permiten realizar mayores inversiones.

¿Qué enfoque tienen los proyectos de la Cooperación Suiza?

Siempre los proyectos que hacemos, inclusive con grandes bancos, son para generar más inclusión, buscando el beneficio de la comunidad. Hablamos con productores de cacao y se ven felices, porque los precios han subido y obtienen más dinero. También tratamos de incluir a más mujeres en los proyectos. De manera general, buscamos facilitar el acceso financiero para las pymes. Además, nuestra Cooperación, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, genera también grandes proyectos para el acceso al agua de la población rural.

Y por el lado de tecnología o colaboración científica, ¿qué proyectos están trabajando?

Trabajamos todo lo que son nuevas soluciones, cómo adaptarse a las exigencias del mercado. Hay una promoción de ‘startups’ con algunos proyectos en Arequipa y también tenemos una cooperación científica, con proyectos que permiten una mejor gestión del agua y prevención de desastres. Con todos los proyectos que tenemos -a nivel sostenible, tecnológico o científico- ya no hablamos más de una cooperación bilateral clásica. Ahora tenemos una cooperación económica más regional para poner a los actores juntos y generar una transferencia e intercambio tecnológico.

¿Se ha incrementado la cantidad de peruanos que viajan a Suiza para trabajar?

Hay peruanos en Suiza y siempre se han integrado muy bien. Pero más que un tema de intercambio realmente, Suiza está creando, según las cifras oficiales, 7.700 puestos de trabajo. Pero yo calculo más, porque hay muchos trabajos indirectos, de empresas con capital suizo en Perú que no son contabilizadas. Yo estimo que serían más de 10 mil puestos de trabajo en el Perú gracias a la presencia de empresas suizas.

Sobre la guerra comercial actual, ¿cómo impacta el arancel de 31% impuesto a Suiza?

Suiza es un gran exportador a Estados Unidos. Por ello, este es un tema muy serio para nosotros. Tenemos que tener un diálogo bilateral muy intensivo con Estados Unidos para explicar que no podemos enfrentar ese arancel tan alto. Pero también sabemos que en este momento debemos diversificar mercados.

¿Cómo cambiará comercio mundial por la guerra comercial? ¿Esta es una oportunidad para países como Perú?

Nosotros importamos oro de Perú y exportamos oro a Estados Unidos. Suiza tiene un déficit muy grande con el Perú y Estados Unidos tiene un déficit muy grande con nosotros. Las consecuencias a nivel mundial de estos aranceles son muy fuertes. Suiza, por ejemplo, es un país exportador, está en nuestro ADN. Nosotros no tenemos minerales, no tenemos nada, todo es exportación, todo es valor agregado. Entonces, si no podemos exportar más nuestros productos, estamos mal. Por el contrario, Perú tiene la ventaja de tener muchos minerales, mucha pesca, muchos productos en general. Pero aún tenemos que esperar, tenemos 90 días de suspensión.

¿Qué podría complicar las relaciones entre Suiza y Perú?

Hay temas de incertidumbre a nivel político, hay corrupción bastante fuerte. El tema de la minería ilegal es preocupante también para el clima de inversiones de manera general. Estos son los riesgos más grandes.