Emergencias por lluvias intensas se multiplicaron cerca de diez veces en los últimos 20 años

Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos relevantes sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Recientemente, y como en repetidas ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez sobre más de 170 distritos. El problema principal no es la ocurrencia de los choques climáticos, sino la brecha de preparación del Estado y las deficiencias en la gestión adecuada y oportuna del riesgo.

