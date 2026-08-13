El vuelo podría comenzar en la temporada de invierno europeo de la IATA, que inicia a finales de octubre. Foto: GEC.
El vuelo podría comenzar en la temporada de invierno europeo de la IATA, que inicia a finales de octubre. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Emirates Airline estaría por llegar a Sudamérica. La aerolínea debería recibir pronto la autorización para volar desde Italia a Lima, Perú.

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