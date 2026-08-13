Emirates Airline estaría por llegar a Sudamérica. La aerolínea debería recibir pronto la autorización para volar desde Italia a Lima, Perú.

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Actualmente, la empresa aérea realiza tres vuelos diarios de Dubái a Milán, uno con el avión Airbus A350 y otros dos con el A380-800; uno de estos últimos continúa luego hacia Nueva York (JFK), y el pasaje entre Italia y Estados Unidos se comercializa normalmente por el derecho obtenido mediante la quinta libertad del aire.

Con este privilegio de la quinta libertad, otra ruta desde Milán debería ser utilizada por Emirates Airline: volar a Lima, Perú. El anunció lo dio el periódico italiano Corriere della Sera, donde se indica que el gobierno local está cerca de aprobar esta nueva ruta Dubái-Milán-Lima.

Restaría una firma final para permitir el inicio de la ruta y de sus respectivas ventas, el vuelo podría comenzar en la temporada de invierno europeo de la IATA, que inicia a finales de octubre. De momento, no se ha definido un avión para la ruta, pero sería el A350-900 ya utilizado en la ciudad por la empresa, o el Boeing 777-300ER.

El objetivo del gobierno local es aumentar la conectividad de Milán con América del Sur, que hoy solo tiene un vuelo diario de Latam Brasil con destino a São Paulo/Guarulhos. Si la ruta se concreta, será el quinto destino de Emirates Airline en el continente, sumándose a Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo.

En el caso de las ciudades colombiana y argentina, también se utiliza la quinta libertad, ya que el vuelo pasa antes por Miami y Río de Janeiro, respectivamente, incluyendo la venta de pasajes solo en el último tramo.

Por otro lado, el medio italiano, señaló que la medida puede interferir en los planes de expansión de ITA Airways, ahora parte del Grupo Lufthansa, en América Latina. Los planes giran en torno a su centro de conexiones en Roma y el aumento de vuelos, y la inclusión de nuevas rutas depende aún del desarrollo de la situación de reprivatización de TAP, donde Lufthansa compite con Air France-KLM.

Cabe precisar que la conectividad de Lima con Europa hoy pasa Air France, con 10 vuelos semanales a París, Iberia con 14 a Madrid, Leve con 3 vuelos a Barcelona, KLM con 7 a Ámsterdam y Latam, Plus Ultra y Air Europa, cada uno con 7 vuelos semanales a Madrid, lo que representa una oferta de 140.000 asientos al mes en ambos sentidos.