El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio por iniciado el período de evaluación del Primer Piloto de Innovación con dinero digital tras completarse con éxito el periodo de prueba que comenzó tras la firma del Convenio Marco entre Bitel y el BCRP en 2024.

Esta implementación inicial se realizó en el marco de la Circular N.° 011-2024-BCRP, que establece los lineamientos para que el BCRP realice un ensayo de uso de dinero digital en áreas donde hay poca penetración de pagos electrónicos.

LEE TAMBIÉN: Nuevo Jorge Chávez no abrirá el 30 de marzo y concesionario podría recibir penalidades

Entre octubre de 2024 y febrero del 2025, Bitel inició el proceso de enrolamiento a su billetera BiPay y, hacia fines de febrero, alcanzó la cifra de 67 mil usuarios activos y 91 mil transacciones promedio por día. En la misma fecha, el saldo de dinero digital del BCRP que está circulando entre los usuarios de dicha billetera digital ascendió a S/4.2 millones.

Durante los siguientes tres meses, Bitel promoverá, con una publicidad diferenciada, el acceso y uso de su billetera en un grupo amplio de distritos en las regiones de menor bancarización.

Cabe señalar que, en casos en los que los usuarios no cuenten con un teléfono inteligente o que no tengan acceso a internet, los pagos se podrán realizar mediante mensajes de texto tipo “USSD” (”Datos de Servicios Suplementarios No Estructurados, por sus siglas en inglés) con la billetera Bipay.

MÁS INFORMACIÓN: Comisión de Trabajo aprueba proyecto que permite la libre disposición de CTS hasta el 2026

Los resultados de este piloto servirán para evaluar el potencial del dinero digital del banco central (CBDC) para ser complementario al uso de efectivo en áreas donde tradicionalmente no existen alternativas para pagos digitales. Asimismo, también permitirán medir su capacidad para fomentar el desarrollo de un ecosistema de pagos en regiones con baja inclusión financiera.