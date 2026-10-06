El índice de expectativas de contratación de personal para los próximos doce meses alcanzó 64,9 puntos en agosto, su nivel más alto desde que se cuenta con este registro. Foto: Andina)
El índice de expectativas de contratación de personal para los próximos doce meses alcanzó 64,9 puntos en agosto, su nivel más alto desde que se cuenta con este registro. Foto: Andina)
Por Redacción EC

Juan Sheput, ministro de Trabajo, destacó que el Perú presenta señales favorables para la generación de empleo formal, en un escenario marcado por el incremento de los ingresos de los trabajadores, el dinamismo de la inversión privada y una mayor confianza empresarial para contratar personal.

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