Juan Sheput, ministro de Trabajo, destacó que el Perú presenta señales favorables para la generación de empleo formal, en un escenario marcado por el incremento de los ingresos de los trabajadores, el dinamismo de la inversión privada y una mayor confianza empresarial para contratar personal.

“La buena noticia del aumento de la remuneración mínima vital dispuesto por la presidenta Keiko Fujimori no es la única que hemos tenido en los últimos días”, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), el empleo formal total creció 4,4% interanual en julio de 2026, lo que representa 268 mil puestos de trabajo adicionales frente al mismo mes del año anterior.

Este resultado fue impulsado principalmente por el sector privado, donde el empleo formal aumentó 6,1%. Los mayores avances se registraron en servicios, con 98 mil puestos adicionales; el sector agropecuario, con 78 mil; y comercio, con 48 mil.

Por otro lado, Sheput recordó que, desde el 1 de octubre, entró en vigor el primer tramo del incremento de la Remuneración Mínima Vital, que elevó el sueldo mínimo de S/1,130 a S/1,230 para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada.

La medida beneficiará directamente a alrededor de 600 mil trabajadores. El segundo tramo, de S/70, se aplicará durante el primer semestre de 2027 y permitirá que la remuneración mínima alcance los S/1,300.

El ministro resaltó también que el BCR elevó a 14% su proyección de crecimiento de la inversión privada para 2026. Este mayor dinamismo amplía las posibilidades de creación de puestos de trabajo y fortalece las perspectivas del mercado laboral.

Asimismo, el índice de expectativas de contratación de personal para los próximos doce meses alcanzó 64,9 puntos en agosto, su nivel más alto desde que se cuenta con este registro. Al ubicarse ampliamente por encima de los 50 puntos, el indicador confirma que las empresas mantienen una perspectiva optimista sobre la incorporación de nuevos trabajadores.

“Las posibilidades de que se contrate a más personas en el Perú también han crecido. Nuestro desafío es convertir esta confianza y esta mayor inversión en oportunidades laborales formales para más peruanos”, sostuvo Sheput.

Finalmente, el titular del MTPE reafirmó que su sector continuará fortaleciendo las acciones orientadas a reducir la informalidad, mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporación de más jóvenes al mercado laboral formal. “Desde el Ministerio de Trabajo seguiremos trabajando intensamente para derrotar la informalidad”, remarcó el ministro.