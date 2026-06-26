00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años. (Fuente: Andina)
Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años. (Fuente: Andina)
Por Es Hoy, Apoyo Consultoría

Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.