Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años.

Pasada la polarización electoral, abordar el problema del empleo juvenil debe ser una prioridad para el nuevo gobierno y el Legislativo. En 2025 la tasa de desempleo de la población de 20 a 24 años fue 10,3%, casi el doble que la del desempleo general, mientras que la tasa de informalidad es más alta que el promedio nacional.

En esa línea, Encontrarnos por el Perú (ExP), iniciativa de Es Hoy y Apoyo Consultoría, encontró una fuerte preocupación sobre este tema. A través de una encuesta nacional urbana rural tomada en noviembre del 2025 que solicitó a la ciudadanía elegir las opciones de política pública más importantes para fomentar el empleo, se identificaron: “promover el empleo juvenil a través de incentivos” (55%) y “adecuar la formación superior a la demanda laboral” (53%).

En este contexto, ExP ha transformado estas preferencias en medidas concretas para fomentar el empleo juvenil. Primero, se plantea un incentivo tributario para el primer empleo juvenil formal que reduce el costo laboral de contratar jóvenes sin reducir sus derechos laborales. La medida consiste en permitir descontar del monto imponible del Impuesto a la Renta (IR) el costo salarial del joven más un monto adicional fijo, que se va reduciendo conforme el salario del joven aumenta, lo que enfatiza su carácter temporal. Para implementar esta medida el Ejecutivo debería modificar la Ley del IR, entre otras normas, lo que es posible en menos de 3 meses.

Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años.

En segundo lugar, se plantea el impulso a la formación dual, un modelo en el que instituciones licenciadas se asocian con empresas para diseñar programas formativos que complementan la experiencia que los jóvenes trabajadores están obteniendo y les permite poner en valor las habilidades que están desarrollando. Para esto es necesario modificar el reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales vía Decreto Supremo.

Además, es importante potenciar la plataforma Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con información que se actualice permanentemente para que los jóvenes decidan mejor qué carrera estudiar, cuáles tienen mayor demanda, en qué institución matricularse, remuneraciones según institución educativa de egreso, entre otras. Esto es clave para que los jóvenes definan mejor su futuro. Para ello es necesario una resolución ministerial del MTPE y convenios de intercambio de información con Minedu, Sunedu y Pronabec.

Por último, se considera viable la creación de un esquema de Becas por Impuestos para financiar carreras con alta demanda laboral, incorporando un tratamiento tributario que permita que donaciones a Pronabec destinadas a becas educativas sean reconocidas como gasto deducible del IR. Así, se complementa al sistema de becas estatales y se asegura que jóvenes destacados tengan acceso a más becas, priorizando sectores como tecnología y ciencia, que cuentan con alta demanda laboral y poca oferta profesional. Para ello se requiere un proyecto de ley del Ejecutivo con apoyo del legislativo para crear el régimen de Becas por Impuestos y modificación de la Ley de IR.

En conjunto, estas medidas generan mejor información, acercan el mercado laboral y el educativo, y facilitan el acceso a financiamiento, factores cruciales para asegurar que el potencial de nuestros jóvenes no se pierda. Además, cada una de ellas, cuenta con el respaldo ciudadano de un 85% en promedio. Las propuestas están listas, solo falta decisión y convicción para sacarlas adelante.