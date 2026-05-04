A febrero del 2026 se registraron 1 millón 492 mil empleos directos anualizados asociados a las exportaciones (marzo del 2025 a febrero del 2026), cifra que representa un aumento de 10,5% respecto al periodo interanual previo (marzo del 2024 a febrero del 2025), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su reporte, ‘Empleo asociado a las exportaciones - febrero 2026’, detalló que los puestos de trabajo creados por los despachos no tradicionales (811 mil 768) y tradicionales (680 mil 561) crecieron 0,4% y 25,5%, respectivamente.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), a febrero del 2026 el país registró 4 millones 471 mil empleos privados formales (5,8% de incremento interanual), con lo cual los directamente vinculados a los envíos al exterior representaron el 33,4% del total.

Por número, resaltaron la agroindustria (590 mil 867), minería tradicional (423 mil 947) y agro primario (236 mil 776). Estos 3 sectores concentraron el 83,9% del conjunto de plazas laborales generadas, impulsados por la demanda ascendente por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café, azúcar, así como los despachos de minerales como cobre, oro, zinc, hierro y molibdeno.

No obstante, de los 15 rubros, solo 3 cerraron en positivo: pesca para consumo humano directo (67,7%), agro tradicional (49%) y minería primaria (17,5%). Los restantes registraron caídas, como la joyería (-66.7%), hidrocarburos (-23%), maderas (-19,5%), metalmecánica (-18,8%), minería no metálica (-14,7%) y confecciones (-11,7%), entre otros.

Debido a su demanda, Estados Unidos se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos con 370 mil 751 (24,8% del total), seguido de la Unión Europea con 318 mil 222, China con 274 mil 083, Canadá con 70 mil 484 e India con 53 mil 908. Australia (350,9%), Argentina (58,9%) y la India (46,6%) registraron los incrementos interanuales más altos, con 17 mil 425, 7 mil 695 y 53 mil 908 plazas laborales, de forma respectiva.

Regiones

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa, incluyendo Lima y Callao, acumuló el 73,2% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, 8 presentaron cifras positivas, destacando por su incremento, Tacna (40,7%), Lambayeque (19,3%), Piura (15%), y Arequipa (10,2%).

La zona andina concentró el 23,1%, mientras la Amazonía solo el 3.6%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por cada zona fueron Cajamarca (143 mil 528) y San Martín (26 mil 810), respectivamente. Del total, y por número de empleos, destacaron Lima (295 mil 996), Ica (171 mil 553), La Libertad (155 mil 294), Cajamarca (143 mil 528) y Piura (132 mil 168).