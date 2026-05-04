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De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa, incluyendo Lima y Callao, acumuló el 73,2% de los puestos directos relacionados al sector exportador. (Imagen: Andina)
De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa, incluyendo Lima y Callao, acumuló el 73,2% de los puestos directos relacionados al sector exportador. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

A febrero del 2026 se registraron 1 millón 492 mil empleos directos anualizados asociados a las exportaciones (marzo del 2025 a febrero del 2026), cifra que representa un aumento de 10,5% respecto al periodo interanual previo (marzo del 2024 a febrero del 2025), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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