En octubre del 2025 se registraron 1 millón 524 mil puestos de trabajo directos anualizados (noviembre del 2024 a octubre del 2025) vinculados a las exportaciones, 1.8% superior al 1 millón 495 mil de septiembre del 2025, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

MÁS INFORMACIÓN: Consumo masivo en hogares mantiene crecimiento en el 2025 y apunta a un 2026 positivo, pese al escenario electoral

En su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - octubre 2025’, detalló que los creados por los despachos tradicionales sumaron 642 mil 002, lo que representó un crecimiento de 5%, mientras que los no tradicionales (881 mil 504) se contrajeron -0.4%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en octubre del 2025 el país reportó 4 millones 665 mil empleos privados formales (4,2% más respecto al mes anterior), con lo cual los directamente asociados a los envíos al exterior representaron el 32,7% del total.

Por stock, resaltaron la agroindustria (647 mil 689), minería tradicional (405 mil 419) y agro primario (215 mil 086). Estos tres sectores concentraron el 83,2% del total de plazas laborales generadas, a raíz de la creciente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno.

Por tasa de crecimiento sobresalieron el agro primario (9,2%), la pesca y acuicultura (4,9%) y minería tradicional (3,2%). En contraste, 7 de los 15 rubros tuvieron resultados negativos: joyería (-6,6%), madera (-2,1%), varios (-1,2%), agroindustria (-0,9%), confecciones (-0,8%), metalmecánica (-0,6%) y pesca tradicional (-0,1%).

Debido a su demanda, Estados Unidos se consolidó como el mayor generador de puestos de trabajo directos con 392 mil 440 (25.8% del total), seguido de la Unión Europea (324 mil 850), China (260 mil 549) y Canadá (67 mil 411).

Regiones

Según el reporte del Cien-Adex, la costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 75,6% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, 9 de ellas presentaron cifras positivas: Tacna (6,6%), Callao (4%), Tumbes (2,6%), Arequipa (2,5%), Moquegua (1,9%), Áncash (0,8%), Piura (0,6%), Lima (0,5%) e Ica (0,5%).

La región andina concentró el 20,7% y la amazónica solo el 3,7%, pese a abarcar alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por stock de cada zona fueron Cajamarca (112 mil 460) y San Martín (30 mil 188), respectivamente.

Destacaron Lima (320 mil 555), Ica (180 mil 064), La Libertad (169 mil 315), Piura (136 mil 205), Cajamarca (122 mil 460) y Lambayeque (79 mil 633).