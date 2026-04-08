Resumen

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TikTok anuncia el inicio de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok para 2026, con la novedad de la incorporación de Argentina como nuevo país participante, sumándose a Perú, México y Colombia. Foto: GEC.
TikTok anuncia el inicio de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok para 2026, con la novedad de la incorporación de Argentina como nuevo país participante, sumándose a Perú, México y Colombia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

TikTok continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor en latinoamérica, particularmente en Perú, México y Colombia, con el anuncio de los emprendimientos ganadores de la primera edición de #EmprendeEnTikTok Latam, iniciativa que brinda a MiPyMEs herramientas, visibilidad y acompañamiento estratégico para potenciar su desarrollo en el entorno digital.

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