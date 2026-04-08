TikTok continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor en latinoamérica, particularmente en Perú, México y Colombia, con el anuncio de los emprendimientos ganadores de la primera edición de #EmprendeEnTikTok Latam, iniciativa que brinda a MiPyMEs herramientas, visibilidad y acompañamiento estratégico para potenciar su desarrollo en el entorno digital.

Durante enero y febrero de 2026, los 12 emprendimientos finalistas (4 por cada país) complementaron una fase de mentorías especializadas y personalizadas en negocios, marketing y comunicaciones, diseñadas para fortalecer sus capacidades y acelerar su crecimiento. Este proceso contó con una red de más de 32 personas expertas, incluyendo especialistas en negocios, marketing y líderes del equipo de TikTok.

Ganadores de #EmprendeEnTikTok Latam 2025

Luego de un proceso de evaluación en el que se consideraron aspectos tales como propuesta de valor, impacto, uso estratégico de la plataforma y potencial de escalabilidad, los emprendimientos ganadores sobresalieron por su capacidad de transformar ideas en proyectos sólidos y relevantes dentro de sus comunidades. Asimismo, se destacaron por el desarrollo de una narrativa auténtica, la producción de contenido creativo, y el uso efectivo de herramientas como Ads y tendencias para conectar con sus audiencias y potenciar su crecimiento.

Como parte del reconocimiento a su desempeño, los proyectos fueron acreedores a capital semilla que impulsará su crecimiento, distribuidos de la siguiente manera: US$25,000 para el primer lugar, US$20,000 para el segundo y tercer lugar, y US$15,000 para el cuarto lugar. Luego de más de 3.200 postulaciones de emprendimientos solamente en Perú, los galardonados fueron:

Perú

1° Lugar: @crafters.oficial . Marca de mochilas y accesorios premium de Lima, que revaloriza el trabajo de maestros artesanos y adultos mayores. Invertirán el premio en maquinaria especializada y en la expansión de talleres familiares.

. Marca de mochilas y accesorios premium de Lima, que revaloriza el trabajo de maestros artesanos y adultos mayores. Invertirán el premio en maquinaria especializada y en la expansión de talleres familiares. 2° Lugar: @wawki.pe . Empresa de San Martín que enaltece a la vainilla amazónica a través de un modelo sostenible con comunidades locales. Financiarán equipo de grabación profesional y el desarrollo de un extracto premium de vainilla.

. Empresa de San Martín que enaltece a la vainilla amazónica a través de un modelo sostenible con comunidades locales. Financiarán equipo de grabación profesional y el desarrollo de un extracto premium de vainilla. 3° Lugar: @restaurant.donmanrique. Negocio familiar en Cañete que fusiona gastronomía peruana, tradicional y moderna. Destinarán el premio a implementar un sistema de gestión hídrica sostenible y a la protección legal de su marca.

4° Lugar: @cruceromiramar. Empresa de transporte y turismo en Lima, liderada por una mujer. Los fondos se usarán para fortalecer su flota y contratar a personal femenino en roles operativos.

México

1° Lugar: @nucyclesmx . Empresa textil familiar de Tlaxcala con más de 115 años de trayectoria, especializada en el reciclaje de residuos bajo un modelo de economía circular. Usarán el capital para ampliar su capacidad productiva y potenciar sus campañas en TikTok.

. Empresa textil familiar de Tlaxcala con más de 115 años de trayectoria, especializada en el reciclaje de residuos bajo un modelo de economía circular. Usarán el capital para ampliar su capacidad productiva y potenciar sus campañas en TikTok. 2° Lugar: @materiales.el.mir . Negocio familiar de San Luis Potosí dedicado a la venta de materiales de construcción. Con su contenido educativo y lleno de humor, dignifican el oficio. Invertirán en la modernización de su maquinaria y en ofrecer capacitaciones gratuitas para profesionales del sector.

. Negocio familiar de San Luis Potosí dedicado a la venta de materiales de construcción. Con su contenido educativo y lleno de humor, dignifican el oficio. Invertirán en la modernización de su maquinaria y en ofrecer capacitaciones gratuitas para profesionales del sector. 3° Lugar: @mybikemx . Empresa de Puebla que diseña y fabrica bicicletas urbanas personalizadas para promover la movilidad sostenible. El capital les permitirá lanzar pop-up stores y optimizar sus procesos productivos.

. Empresa de Puebla que diseña y fabrica bicicletas urbanas personalizadas para promover la movilidad sostenible. El capital les permitirá lanzar y optimizar sus procesos productivos. 4° Lugar: @mairospachi. Marca de diseño textil de la CDMX inspirada en la biodiversidad mexicana. El premio se destinará a adquirir maquinaria para aumentar su producción y consolidar una tienda propia con un enfoque en la educación ambiental.

Colombia

1° Lugar: @coffeekreis . Desde Barranquilla, reciclan residuos de café para transformarlos en productos sostenibles como vasos reutilizables. El capital se usará para escalar su estrategia B2B en Colombia y preparar su expansión a México.

. Desde Barranquilla, reciclan residuos de café para transformarlos en productos sostenibles como vasos reutilizables. El capital se usará para escalar su estrategia B2B en Colombia y preparar su expansión a México. 2° Lugar: @luxofilus . Joyería de Bogotá inspirada en la biodiversidad colombiana. El premio servirá para ampliar su equipo, fortalecer su área de producción y potenciar su presencia digital.

. Joyería de Bogotá inspirada en la biodiversidad colombiana. El premio servirá para ampliar su equipo, fortalecer su área de producción y potenciar su presencia digital. 3° Lugar: @borneoclothing . Marca de beachwear masculino de Medellín que fabrica el 90% de sus prendas con fibras recicladas. Invertirán en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y en su fondo de liberación de tortugas.

. Marca de masculino de Medellín que fabrica el 90% de sus prendas con fibras recicladas. Invertirán en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y en su fondo de liberación de tortugas. 4° Lugar: @zebrafisgonatours. Agencia de turismo en Bogotá que promueve experiencias responsables e inclusivas. Usarán el capital para implementar su “máquina de ventas” y fortalecer su estrategia en TikTok.

¿Cómo participar en #EmprendeEnTikTok 2026?

TikTok anuncia el inicio de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok para 2026, con la novedad de la incorporación de Argentina como nuevo país participante, sumándose a Perú, México y Colombia.

PUEDES VER: Emprendimiento femenino que transforma en la era digital

La convocatoria para participar en el programa está abierta desde el 26 de marzo hasta el 5 de julio, período durante el cual las MiPyMEs interesadas podrán registrarse y formar parte de una nueva edición de #EmprendeEnTikTok. Para anotarse, acceder a www.emprendeentiktok.com y cumplir con los siguientes requisitos:

Ser una MiPyME con al menos 2 años de operación.

Contar con una facturación anual mínima comprobable de $10,000 USD.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Demostrar liderazgo, organización y capacidad para participar en el programa.

Valor agregado (no obligatorio): generar impacto ambiental y/o social positivo a través de su modelo de negocio.