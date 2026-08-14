Las empresas que participan en EGS acceden a diferenciales estratégicos. Entre ellos, un diagnóstico integral de su gestión ASG. Foto: GEC.
Las empresas que participan en EGS acceden a diferenciales estratégicos. Entre ellos, un diagnóstico integral de su gestión ASG. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El programa Empresa con Gestión Sostenible (EGS) reconoció a 67 empresas de 26 sectores distintos, que lograron cumplir los parámetros en su gestión de sostenibilidad durante el año 2025.

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