El programa Empresa con Gestión Sostenible (EGS) reconoció a 67 empresas de 26 sectores distintos, que lograron cumplir los parámetros en su gestión de sostenibilidad durante el año 2025.

Dentro de este universo, 5 empresas de la categoría sobresaliente fueron destacadas por su compromiso y mejores prácticas en temáticas específicas:

Ambiental - Minera Bateas : destaca por sus compromisos públicos en materia climática, con una estrategia respaldada por su directorio, así como el desarrollo de proyectos de innovación ambiental alineados al core de negocios.

: destaca por sus compromisos públicos en materia climática, con una estrategia respaldada por su directorio, así como el desarrollo de proyectos de innovación ambiental alineados al core de negocios. Diversidad e Inclusión- Sodimac y Maestro : evidencia compromisos sólidos de no discriminación diversidad y equidad, además de contar con un análisis de brechas salariales en todos los niveles laborales de la organización .

: evidencia compromisos sólidos de no discriminación diversidad y equidad, además de contar con un análisis de brechas salariales en todos los niveles laborales de la organización . Ética e Integridad - DEYFOR : destaca por un sistema de cumplimiento debidamente estructurado que incluye indicadores, protocolos y verificaciones para controlar y mitigar potenciales riesgos en materia de ética e integridad.

: destaca por un sistema de cumplimiento debidamente estructurado que incluye indicadores, protocolos y verificaciones para controlar y mitigar potenciales riesgos en materia de ética e integridad. Cadena de Valor - Softys : cuenta con un sistema de gestión y atención enfocado en MYPES, dispone de protocolos y sistemas de homologación ASG debidamente estructurados para sus proveedores, e implementa programas de desarrollo para aquellos con mayor.

: cuenta con un sistema de gestión y atención enfocado en MYPES, dispone de protocolos y sistemas de homologación ASG debidamente estructurados para sus proveedores, e implementa programas de desarrollo para aquellos con mayor. Pyme - LHH Perú: evidencia una gestión sólida de riesgos a nivel MYPE, así como una sólida gobernanza e involucramiento de la alta dirección en los planes y programas de sostenibilidad.

Las empresas que participan en EGS acceden a diferenciales estratégicos. Entre ellos, un diagnóstico integral de su gestión ASG, con identificación de fortalezas y oportunidades de mejora de cara al siguiente año, así como la comparación frente a estándares internacionales como S&P Global Sustainable1, GRI, SASB, las Normas de Desempeño del IFC, TCFD y el IFRS (NIIF S1 y S2), además de otros estándares nacionales e internacionales de sostenibilidad, gracias a la alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC).