Más de 40 líderes empresariales de Perú y Chile se reunieron este viernes en Lima para avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer la inversión, el comercio y la cooperación entre ambos países, durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno–Peruano (CEChP), organizada por ComexPerú en su calidad de Secretaría Técnica del Capítulo Peruano.

La reunión fue encabezada por Guillermo Ferreyos, presidente del Capítulo Peruano del CEChP, y Luis Felipe Gazitúa, presidente del Capítulo Chileno, con la participación de representantes de destacadas empresas de ambos países. También estuvieron presentes Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú; Rosario Navarro, presidenta de Sofofa; y los ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, y Energía y Minas.

“Esta reunión nos permite seguir construyendo una agenda empresarial concreta entre Perú y Chile, identificando espacios en los que podemos profundizar la inversión, la integración y la cooperación. Tenemos una relación sólida, pero también importantes oportunidades para seguir avanzando juntos y generar mayor crecimiento en ambos países”, señaló Guillermo Ferreyros, presidente del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Chileno–Peruano.

La participación de las autoridades permitió abordar algunos de los principales temas de la agenda bilateral. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó las perspectivas económicas del Perú y las prioridades para la inversión privada; mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, expuso las prioridades de la política minera y energética y las oportunidades de cooperación con Chile. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, participó en la apertura de la reunión.

Como parte del encuentro, los miembros del Consejo sostuvieron un diálogo sobre las oportunidades de colaboración en minería, energía e integración productiva; consumo masivo y retail; transporte y logística; y tecnología e innovación, con miras a identificar prioridades e iniciativas que permitan profundizar los vínculos económicos bilaterales.

El encuentro también permitió reafirmar la importancia de contar con condiciones favorables para la inversión, fortalecer la conectividad y la facilitación del comercio, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de ambos países.

“Queremos que el Consejo continúe siendo un espacio de diálogo y propuestas que permita transformar las oportunidades de integración en iniciativas concretas. Para ello, es fundamental mantener una coordinación permanente entre el sector privado y las autoridades de ambos países, con una visión de largo plazo”, agregó Ferreyros.

Como cierre de la jornada, los integrantes del Consejo Empresarial Chileno–Peruano sostendrán una audiencia en Palacio de Gobierno con la presidenta, Keiko Fujimori, donde harán entrega de la Declaración Conjunta de la XXI Reunión del CEChP. El documento, suscrito por los presidentes de ambos capítulos, recoge las principales conclusiones y propuestas del encuentro, orientadas a fortalecer la inversión, la competitividad y la integración económica entre Perú y Chile.