El evento contó con la participación de Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, así como de Elmer Cuba. titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Minem.
El evento contó con la participación de Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, así como de Elmer Cuba. titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Minem.
Por Redacción EC

Más de 40 líderes empresariales de Perú y Chile se reunieron este viernes en Lima para avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer la inversión, el comercio y la cooperación entre ambos países, durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno–Peruano (CEChP), organizada por ComexPerú en su calidad de Secretaría Técnica del Capítulo Peruano.

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