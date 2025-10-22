Empresarios deben planificar proyectos de inversión previo a julio ante un 2026 marcado por la incertidumbre electoral

En diciembre, los peruanos tendrán un panorama más claro sobre los 39 precandidatos que buscarán llegar a la presidencia. A medida que avance el calendario electoral, la incertidumbre en el sector empresarial se intensificará, especialmente en lo referente a las decisiones de inversión y ejecución de proyectos previstos para el 2026.

Ese fue uno de los temas tratados durante el evento ‘PlanificAr 2026: Prepararse para Crecer’, organizado por Arellano Consultoría para Crecer. El encuentro destacó las fortalezas del país, como su solidez macroeconómica, pero también sus debilidades estructurales —entre ellas, la baja calidad educativa o la pobreza—, además de amenazas como la inseguridad y la minería ilegal.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese contexto, el país se encamina hacia el 2026 con decisiones aún postergadas y atadas al resultado electoral. En ese escenario, Hugo Ante, gerente de Consultoría de Arellano, instó al empresariado a “no pensar en un año electoral, sino pensar en dos mitades dentro de un año electoral”. Por ello, recomendó planificar proyectos de inversión y preparar su implementación antes de julio, cuando el nuevo gobierno asuma, aprovechando los meses previos —de enero a abril— para diseñar estrategias y definir recursos.

“Nuestro foco tiene que estar en cerrar adecuadamente este año. Cuando conozcamos a los candidatos (diciembre de 2025), seguramente empezará la incertidumbre electoral y es ahí donde podemos dedicarnos a planificar. Tenemos que definir a qué nos vamos a dedicar, con qué recursos lo vamos a hacer, qué capacidades debemos desarrollar, cómo lo vamos a hacer. No toma tantos recursos, pero sí toma tiempo”, señaló.

De esta manera, las empresas llegarán a julio con el anuncio de un nuevo gobierno y con un plan listo para ejecutarse en el contexto previsto meses atrás.

Con una mirada comercial, el análisis también pone el foco en las oportunidades regionales. En esa línea, Ana Lucía Navarro, gerente de Cuentas de Arellano Consultoría, propuso tres caminos para crecer y competir en un año electoral. El primero es aprovechar el potencial de los mercados fuera de Lima. “‘Hoy no atiendo provincias’ es una frase que deberíamos descartar por completo”, recalcó.

“En Perú Sur, la gente de Tacna o Moquegua puede ir a Arequipa para divertirse o comprar, ya que cuenta con cinco centros comerciales. En Perú Centro, Huancayo es el eje comercial más importante. En Perú Norte, vemos a Trujillo (capital política) y Chiclayo (capital comercial). En Oriente, Tarapoto es el hub (aunque el desarrollo es menor por temas de densidad y territorio). Vemos cómo grupos que migraron a Lima están regresando a las provincias porque encuentran mejor calidad de vida”, detalló.

También destacó la importancia de entender los patrones de consumo regionales. “En Arequipa se habla mucho de la compra inteligente (si hay un 2x1, se llama a un amigo para comprar un producto cada uno a mitad de precio). Incluso el nivel de ahorro es un poquito mayor en provincias, sobre todo en Trujillo y Chiclayo. A nivel de bancarización, algunas provincias mejor —Arequipa cerca del 74%, Trujillo cerca del 59%—”, indicó, según datos de Arellano Consultoría.

El segundo camino es ampliar la mirada empresarial hacia la periferia de Lima. Navarro recordó que “el 72% de la población de Lima tiene ingresos crecientes y son propietarios”, y que “Lima crece de manera horizontal y es una de las capitales de América Latina menos densa”.

“La línea de las ‘Limas periféricas’ viene creciendo en el tiempo en número de habitantes e ingresos mensuales por familia, mientras que la de Lima Centro se ha estancado. El crecimiento definitivamente se viene dando a nivel de la periferia. A nivel de ingreso familiar mensual, las Limas Norte, Este y Sur están bastante parejas y son bolsillos importantes de dinero”, añadió.

Un tercer camino propuesto es mirar hacia los países vecinos y aprovechar las economías de escala. “El mercado peruano, con 34 millones de habitantes, puede resultar pequeño para los siguientes pasos de crecimiento. Perú está en una situación macroeconómica muy buena, tiene una moneda fuerte, y podemos movernos a otros mercados”, refirió.

Las oportunidades en América Latina se abren por las similitudes culturales dentro de la región. “Es importante analizar a los países cercanos: Ecuador y Bolivia están muy cerca al Perú. Aunque parecen chiquitos, Ecuador es más grande que el territorio norte y sur del Perú”, destacó.

El voto tardío y desinterés del elector

Lo que resta de 2025 se proyecta con relativa estabilidad a nivel económico, a pesar de los posibles cambios políticos que puedan surgir. Ya para el 2026, la incertidumbre sobre quién asumirá el gobierno se incrementará, sobre todo por el desinterés del electorado en informarse sobre los nuevos candidatos antes de votar.

Según datos de Arellano Consultoría, casi cuatro de cada diez electores deciden su voto presidencial una semana antes del día de las elecciones e incluso el mismo día. Una proporción similar se observa en la elección de congresistas. El resto toma su decisión con uno o más meses de anticipación.

Para Rolando Arellano Cueva, la posibilidad de que se repita un fenómeno similar al de Pedro Castillo es hoy menor que en 2021. Ello se debe a que el Perú mantiene estabilidad macroeconómica, los ciudadanos ya conocen los resultados de su gobierno y existe una mayor conciencia sobre la importancia del voto informado. Además, el contexto externo también influye: en Bolivia, la izquierda fue derrotada.

Así, el perfil del candidato con mayores posibilidades de éxito en 2026 será aquel que promueva condiciones para generar empleo, respete la democracia y las leyes, y proyecte estabilidad y madurez política.