Capitalismo Consciente Perú convocó a una serie de mesas redondas para discutir qué papel deben asumir los empresarios frente al deterioro de la democracia y la institucionalidad del país.
Capitalismo Consciente Perú convocó a una serie de mesas redondas para discutir qué papel deben asumir los empresarios frente al deterioro de la democracia y la institucionalidad del país.
Por Redacción EC

La fragilidad institucional del Perú ya no es solo una preocupación política, también representa un riesgo para el entorno en el que operan las empresas, desde la predictibilidad de las reglas de juego hasta la seguridad, la inversión y la generación de empleo. Bajo esa premisa, Capitalismo Consciente Perú convocó a una serie de mesas redondas para discutir qué papel deben asumir los empresarios frente al deterioro de la democracia y la institucionalidad del país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?