Empresas apuestan por el desarrollo regional: gerentes destacan sostenibilidad, confianza y trabajo conjunto con las comunidades

En un contexto donde las brechas de infraestructura, educación y servicios básicos aún limitan el desarrollo de muchas regiones del Perú, representantes del sector empresarial resaltaron la importancia de involucrarse activamente en las zonas donde invierten.

Durante el evento organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y El Comercio, que se realizó hoy en Lima, Yoselyn Malamud, gerente general del Grupo Virú; Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de bebidas sudamericanas en Arca Continental; y Susana Eléspuru, directora independiente y past-Chairman y CEO de Procter & Gamble Perú, Ecuador y Bolivia, compartieron experiencias sobre cómo las empresas pueden impulsar el desarrollo regional de forma sostenible. La mesa fue moderada por Mario Cortijo Escudero, jefe de Proyectos de Marca de El Comercio.

Brechas que aún persisten: infraestructura y desarrollo social

Los ejecutivos coincidieron en que el desarrollo económico regional no puede sostenerse sin atacar primero los problemas estructurales que tiene gran parte del país. La falta de infraestructura, servicios básicos y oportunidades educativas continúan siendo uno de los mayores desafíos para el crecimiento equitativo.

Malamud, del Grupo Virú, destacó que una de las principales limitaciones para el crecimiento en regiones como Virú, Chincha o Tarapoto sigue siendo la infraestructura.

“Las brechas más grandes son carreteras, puertos, colegios, hospitales. Llegamos a zonas donde había pobreza y hoy hay desarrollo, pero todavía hay mucho por hacer”, señaló.

| Foto: Hugo Pérez

La ejecutiva agregó que ganarse la confianza de las comunidades es esencial. “La gente es más escéptica, hay que escuchar, entender y construir juntos. A veces esperan que la empresa cubra funciones del Estado, y ahí es donde se genera una relación basada en confianza y cooperación”, explicó.

Por su parte, Eléspuru subrayó que el compromiso empresarial ya no se limita a los objetivos de negocio. “Las empresas hoy deben tener una visión integral: no solo cumplir metas, sino contribuir con la comunidad y el entorno ambiental. Hay talento que necesita oportunidades, y eso también forma parte del desarrollo”, precisó.

La exdirectiva de P&G enfatizó la necesidad de fomentar el talento local, cerrar brechas educativas y promover la inclusión social como pilares de una estrategia sostenible.

Acciones concretas

Desde Arca Continental, Pérez Barba destacó que la clave está en convivir con la comunidad. “Una empresa no puede ser exitosa si la comunidad que la rodea no lo es”, dijo.

El ejecutivo reveló que la compañía impulsa una obra por impuestos en Pucusana, con una inversión superior a US$90 millones para llevar agua y desagüe a más de 68.000 personas. El proyecto, que tomó una década en concretarse debido a gestiones estatales, es un ejemplo, según afirmó, de cómo la perseverancia y el trabajo conjunto generan resultados tangibles.

Además, actualmente Arca Continental desarrolla programas de apoyo a bodegas y pequeños comercios, brindando herramientas de gestión, administración e inteligencia artificial para aumentar su rentabilidad.

“Les damos cursos, instalamos sistemas de punto de venta, analizamos su data y les mostramos cómo pueden generar S/1.000 o S/2.000 adicionales al mes”, detalló Pérez Barba.

Ejemplos de impacto y sostenibilidad

Malamud recordó también experiencias positivas de articulación público-privada, como la transformación de Aguas Calientes (hoy Machu Picchu Pueblo), donde el trabajo conjunto entre empresas y autoridades locales permitió mejorar el manejo de residuos y la infraestructura turística. “Fue impresionante ver cómo un esfuerzo colectivo logró cambiar la imagen del lugar. Ojalá se replique ese espíritu de colaboración en más regiones”, afirmó.

Por su parte, Arca Continental impulsa el programa Ecoescuelas, que desde 2007 ha capacitado a 15.000 docentes y 400.000 alumnos en la segregación y reciclaje de residuos, fomentando una cultura ambiental desde las aulas.

Los ejecutivos coincidieron en que el crecimiento sostenible del país requiere del compromiso del sector privado. “Es imposible que una empresa crezca si su comunidad no crece también. Trabajar con las comunidades reduce la rotación laboral, fortalece la confianza y genera beneficios mutuos”, enfatizó Malamud.

El encuentro Impulso Regional se realizará del 28 al 30 de octubre. El espacio de líderes empresariales se desarrollará también en Arequipa y Chiclayo. También incluirá conferencias de expertos internacionales, mesas de trabajo sobre responsabilidad social y sostenibilidad, y paneles empresariales con la participación de representantes de El Comercio.