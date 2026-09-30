Encontrar trabajadores con las capacidades que requieren se ha convertido en uno de los retos que enfrentan las empresas, en un contexto en el que también persisten desafíos vinculados con la rotación laboral y la productividad. Estos temas serán puestos sobre la mesa este 1 de octubre durante el “Encuentro Empresarial 2026”, impulsado por la Unión Europea.

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El encuentro reunirá a representantes del sector empresarial, entidades públicas, organizaciones de cooperación internacional y socios implementadores de programas de empleabilidad, con el objetivo de discutir cómo acercar las necesidades de las empresas a la oferta de formación e inserción laboral.

Uno de los puntos centrales de la jornada será la presentación del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea.

El documento busca identificar las necesidades actuales del sector empresarial y aportar información para el diálogo entre empresas y autoridades sobre empleo formal y decente, con especial atención en las oportunidades laborales para los jóvenes.

¿Qué buscan las empresas?

El encuentro abordará específicamente la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, además de la rotación laboral y la productividad, tres de los desafíos que serán discutidos desde la perspectiva empresarial.

La agenda también contempla iniciativas que buscan mejorar la conexión entre formación y demanda laboral, como la certificación de competencias laborales, el fortalecimiento de los servicios de intermediación laboral y la formación dual.

La discusión tendrá además un componente de inclusión laboral, con énfasis en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Tres espacios de diálogo

La jornada tendrá tres espacios de discusión. El primero será un panel de innovación y cooperación, en el que se presentarán iniciativas orientadas a cerrar las brechas de talento y mejorar la articulación entre formación, empleabilidad e inserción laboral.

El segundo será un panel empresarial, que recogerá la visión del sector privado sobre sus principales dificultades para incorporar y retener talento, así como sobre productividad y disponibilidad de perfiles técnicos y especializados.

Finalmente, un conversatorio de alto nivel abordará la construcción de una agenda conjunta para fortalecer el talento humano, el empleo formal y la productividad en el país.