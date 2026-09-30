Durante la jornada se presentará un estudio de la Cámara de Comercio de Lima sobre las necesidades de talento del sector privado.
Durante la jornada se presentará un estudio de la Cámara de Comercio de Lima sobre las necesidades de talento del sector privado.
Por Redacción EC

Encontrar trabajadores con las capacidades que requieren se ha convertido en uno de los retos que enfrentan las empresas, en un contexto en el que también persisten desafíos vinculados con la rotación laboral y la productividad. Estos temas serán puestos sobre la mesa este 1 de octubre durante el “Encuentro Empresarial 2026”, impulsado por la Unión Europea.

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