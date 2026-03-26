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En el marco del Family Business Lab Day 2026, organizado por Pacífico Business School, líderes empresariales y expertos coincidieron en que el verdadero reto de las empresas familiares no es crecer, sino sobrevivir al cambio generacional sin perder su esencia. | Foto: Joel Alonzo
En el marco del Family Business Lab Day 2026, organizado por Pacífico Business School, líderes empresariales y expertos coincidieron en que el verdadero reto de las empresas familiares no es crecer, sino sobrevivir al cambio generacional sin perder su esencia. | Foto: Joel Alonzo
Por Fiorella Gil Mena

El tránsito de una empresa familiar hacia nuevas generaciones no es lineal ni automático. Implica tensiones, redefiniciones y, sobre todo, decisiones difíciles que combinan lo emocional con lo estratégico. En el marco del Family Business Lab Day 2026, organizado por Pacífico Business School, líderes empresariales y expertos coincidieron en que el verdadero reto de las empresas familiares no es crecer, sino sobrevivir al cambio generacional sin perder su esencia.

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