Resumen

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PRODAC sostiene que no se ha acreditado la existencia de daño importante a la industria nacional, requisito indispensable para justificar la imposición de medidas antidumping. Foto: GEC.
PRODAC sostiene que no se ha acreditado la existencia de daño importante a la industria nacional, requisito indispensable para justificar la imposición de medidas antidumping. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las empresas industriales peruanas transformadoras de alambrón, encabezadas por PRODAC, formalizaron el pasado 30 de abril la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Indecopi, con el objetivo de revertir la resolución de primera instancia que impone derechos antidumping a las importaciones de alambrón provenientes de China.

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