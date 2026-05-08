Las empresas industriales peruanas transformadoras de alambrón, encabezadas por PRODAC, formalizaron el pasado 30 de abril la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Indecopi, con el objetivo de revertir la resolución de primera instancia que impone derechos antidumping a las importaciones de alambrón provenientes de China.

La apelación se dirige contra la Resolución N.° 065-2026/CDB-INDECOPI y busca que la segunda instancia corrija lo actuado y deje sin efecto la medida, al considerar que no cuenta con sustento técnico suficiente. “Con esta apelación buscamos que el Tribunal evalúe de manera objetiva lo resuelto, con las garantías de un proceso técnico e imparcial”, señaló Pierino Stucchi, abogado de PRODAC.

Entre los principales fundamentos del recurso, PRODAC advierte la existencia de vicios relevantes en la investigación. Uno de los puntos centrales es el cambio de metodología para calcular el margen de dumping, el cual, según la empresa, se produjo fuera de los plazos establecidos y cuando la etapa probatoria ya había concluido.

Inicialmente, la Comisión utilizó a Ecuador como país de referencia, pero posteriormente modificó el criterio y presentó un cálculo basado en costos reconstruidos. Este cambio, según los importadores, se conoció recién en la etapa final, limitando su derecho de defensa al no poder presentar pruebas ni cuestionamientos oportunos.

Asimismo, sostienen que no se ha acreditado la existencia de daño importante a la industria nacional, requisito indispensable para justificar la imposición de medidas antidumping. De acuerdo con los propios indicadores del expediente, la empresa solicitante habría mostrado crecimiento en producción, productividad y participación de mercado durante el periodo analizado, además de realizar inversiones significativas en el exterior.

“La apelación expone inconsistencias metodológicas relevantes y afectaciones al debido proceso. Corresponde que el Tribunal revise el caso con criterios estrictamente técnicos y garantice la imparcialidad que exige este tipo de procedimientos”, sostuvo Pierino Stucchi, quien representa a la industria peruana que utiliza el alambrón como materia prima.

La apelación también incluye cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. PRODAC señala la existencia de reuniones no comunicadas entre autoridades del Indecopi y actores vinculados al caso, lo que genera dudas sobre la imparcialidad institucional.

En esa línea, la empresa ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar la conducta del titular de Indecopi, sobre la base de hechos documentados que podrían comprometer la confianza en el proceso. Sobre este punto, Stucchi añadió: “Cuando existen elementos que pueden afectar la percepción de neutralidad, es indispensable que la segunda instancia actúe con absoluta transparencia y rigor.”

Por otro lado, las empresas advierten que la imposición de los derechos antidumping ya viene generando efectos en la cadena productiva. El mercado de productos de alambre básico, como clavos y alambres recocidos, ha comenzado a desacelerarse, mientras que los costos de producción se han incrementado. El alambrón es utilizado en sectores prioritarios de la economía nacional: agroindustria, construcción, pesca, minería y otros.

Según PRODAC, el alza en el precio de la materia prima podría trasladarse progresivamente al consumidor final, especialmente en sectores vinculados a la construcción. Se estima que los costos de fabricación ya habrían aumentado en más de 10%, afectando márgenes y dinámica comercial. “La medida obliga a pagar más por la materia prima o a buscar alternativas más costosas, lo que reduce la competitividad y ralentiza la demanda en toda la cadena”, indicaron.

Con la apelación ya presentada, el caso entra ahora a evaluación del Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi, que deberá pronunciarse sobre los aspectos técnicos y los cuestionamientos procesales planteados.