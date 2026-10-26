Canciller Carlos Espá dialogó con el Embajador de Noruega en el Perú, concurrente desde Chile, Per Anders Nilsen. Foto: Cancillería Perú.
Canciller Carlos Espá dialogó con el Embajador de Noruega en el Perú, concurrente desde Chile, Per Anders Nilsen. Foto: Cancillería Perú.
Por Redacción EC

Representantes del sector público y privado participaron en el Norway–Peru Investment Forum 2026, realizado el jueves 22 de octubre en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), en Barranco, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Noruega y el Perú y promover nuevas oportunidades de inversión, cooperación y transferencia de tecnología.

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