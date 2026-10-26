Representantes del sector público y privado participaron en el Norway–Peru Investment Forum 2026, realizado el jueves 22 de octubre en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), en Barranco, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Noruega y el Perú y promover nuevas oportunidades de inversión, cooperación y transferencia de tecnología.

El encuentro fue organizado en el marco de la relación bilateral entre ambos países y contó con la participación de representantes de empresas noruegas con presencia o interés en el mercado peruano, entre ellas Kongsberg Discovery, Odfjell Terminals Perú, Statkraft, Jotun–Codelpa, DNV, TOMRA y NordLink.

Durante el foro se abordaron oportunidades concretas en sectores como energía, transición energética, industria marítima, infraestructura, minería, tecnología y soluciones sostenibles, áreas en las que Noruega cuenta con amplia experiencia internacional y que presentan importantes perspectivas de desarrollo en el Perú.

El programa incluyó paneles y presentaciones empresariales en los que ejecutivos y especialistas compartieron experiencias, proyectos y soluciones aplicables al mercado peruano. Asimismo, participaron representantes de instituciones como IFC, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Nórdica y UTEC, además de autoridades y representantes del sector público.

El embajador de Noruega, Per Anders Pollen Nilsen, destacó la importancia de profundizar las relaciones económicas entre ambos países y de generar espacios que permitan conectar la experiencia y tecnología noruega con las necesidades y oportunidades que ofrece el mercado peruano.

“Noruega y el Perú comparten una visión de desarrollo basada en la sostenibilidad, la innovación y la cooperación. Existe un importante potencial para ampliar nuestra relación económica y generar nuevas alianzas entre empresas e instituciones de ambos países”, señaló.

Por su parte, Matthias Stimman, Cónsul General Honorario de Noruega en el Perú, señaló que el foro busca convertirse en una plataforma para generar relaciones de largo plazo entre ambos mercados.

“Más allá de presentar empresas o proyectos, nuestro objetivo es generar conexiones concretas. Noruega cuenta con compañías líderes en sectores estratégicos para el Perú, y vemos una oportunidad importante para construir nuevas alianzas, atraer inversión y acercar tecnología y conocimiento al país”, afirmó.