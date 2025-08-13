De acuerdo con el informe de Renta 4, las principales compañías listadas en la Bolsa de Valores de Lima presentaron un panorama diversos en sus resultados correspondientes al segundo trimestre del 2025.

Minería y metales

El segundo trimestre confirmó el buen momento del sector minero peruano, apoyado en precios internacionales de metales en máximos históricos, una gestión operativa eficiente y balances fortalecidos.

En ese sentido, Buenaventura reportó un Ebitda de US$152 millones (+51% T/T) y un margen superior al 40%. Los ingresos llegaron a US$369 millones y la utilidad neta fue de US$98 millones (acumulado a junio: US$245 millones, +74% vs. 2024). La deuda neta se redujo a US$272 millones desde los US$520 millones de hace un año.

Minsur volvió a destacar con márgenes excepcionales cercanos al 60%, ingresos por US$260 millones y un Ebitda de US$145 millones. La utilidad neta ascendió a US$151 millones (acumulado a junio: US$180 millones, +9% vs. 2024). Su deuda neta se redujo drásticamente a US$63 millones desde US$353 millones el año pasado.

Mientras que Volcan Compañía Minera alcanzó un Ebitda de US$111 millones (+90% T/T) y mantuvo un margen Ebitda superior al 35% por cuarto trimestre consecutivo. Los ingresos fueron de US$290 millones y la utilidad neta de US$38 millones (acumulado a junio: US$73 millones, frente a una pérdida de US$9 millones en 2024). Su deuda neta cayó a US$582 millones desde US$741 millones un año atrás.

Telecomunicaciones

Integratel Perú (exTelefónica del Perú) redujo sus ingresos en 13,3% interanual y cerró con pérdidas operativas. Un ingreso extraordinario de S/303 millones por devolución de impuestos permitió contener la pérdida neta en S/37 millones. Sin este efecto no recurrente, la compañía habría registrado un resultado neto significativamente peor.

Consumo y manufactura

Alicorp logró un Ebitda ajustado 22% superior al del año anterior, impulsado por la recuperación del negocio de alimentos acuícolas (Aquafeed) y la integración de Refinerías del Espino. Los ingresos ascendieron a S/2.988 millones (+19% A/A), mientras que la utilidad neta fue de S/173 millones (-11% A/A).

Por su parte, Ferreycorp presenta avances en sus utilidades (+9.9% A/A), aunque su Ebitda cayó 22,1% por menores ventas de maquinaria y repuestos, sumado a presión en márgenes. La facturación alcanzó S/1.840 millones (-1,7% A/A) y la utilidad neta S/122 millones.

Energía y combustibles

Petro-Perú amplió sus pérdidas a US$167 millones, aunque mejoró su margen bruto gracias a un mayor peso de combustibles de alto valor producidos en la Nueva Refinería de Talara. Sus ingresos alcanzaron US$738 millones (-14% A/A). El avance del plan de optimización y la operación de la planta de Talara son considerados pilares de su estrategia de recuperación.