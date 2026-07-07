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Resumen

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Luego de dos meses en terreno pesimista, las expectativas de las empresas sobre la economía peruana para los próximos tres meses volvieron a ubicarse en el tramo optimista (Fuente: Andina)
Luego de dos meses en terreno pesimista, las expectativas de las empresas sobre la economía peruana para los próximos tres meses volvieron a ubicarse en el tramo optimista (Fuente: Andina)
Por Fiorella Gil Mena

La confianza empresarial dio un giro en junio. Luego de dos meses en terreno pesimista, las expectativas de las empresas sobre la economía peruana para los próximos tres meses volvieron a ubicarse en el tramo optimista; reflejando un cambio en el ánimo del sector privado tras el proceso electoral y un entorno macroeconómico que comienza a mostrar señales más favorables.

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