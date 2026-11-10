El incremento de los costos operativos comienza a trasladarse a los precios de venta de las empresas y el ajuste podría intensificarse en los próximos meses. Según una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el 47% de las compañías consultadas ya trasladó parte del aumento de sus costos a sus precios, mientras que el 53% todavía no lo ha hecho. Sin embargo, la perspectiva hacia adelante muestra una mayor presión.

El 80% de las empresas prevé transferir parte de estos incrementos a sus clientes durante los próximos seis meses y el 75% anticipa que elevará sus precios de venta, según información del BCR. Para Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto, lo relevante de estos resultados es el cambio de comportamiento de las empresas. Hasta hace poco, explicó, las compañías absorbían el encarecimiento de los combustibles mediante sus márgenes, pero ahora una parte importante empieza a incorporar en sus precios.

“Eso convierte un choque de costos en una decisión de fijación de precios”, señaló. Aunque el traslado todavía es parcial, considera que esta tendencia anticipa nuevas presiones inflacionarias. En su lectura, la brecha entre la inflación general, que alcanzó el 4,5% en setiembre, y la inflación sin alimentos, energía y transporte, de 1,8%, podría reducirse por el encarecimiento de los componentes que hasta ahora han contenido sus precios, antes que por una disminución de los costos de la energía.

Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. (Foto: GEC)

El traslado, además, no se limita al efecto directo de los combustibles. Castilla advirtió que una segunda etapa de transmisión se produciría a través de los costos logísticos, los insumos derivados del petróleo y la renovación de contratos. Agregó que las empresas pueden postergar los ajustes durante un tiempo, pero si consideran que el encarecimiento será persistente, terminarán incorporando en sus tarifas.

“Los sectores más expuestos son los que dependen del transporte y mueven volumen, como el comercio, los alimentos y la manufactura de consumo masivo”, indicó. En cambio, actividades que enfrentan una demanda más débil, como la construcción, tendrían menos margen para trasladar los mayores costos a sus clientes.

¿Cuándo se sentiría el impacto en los precios?

El ajuste podría comenzar a sentirse entre noviembre y el primer trimestre de 2027, según Castilla. Este periodo coincide con los posibles efectos del fenómeno de El Niño costero sobre la oferta de alimentos, lo que podría sumar presión al costo de la canasta básica.

El economista advirtió también que los hogares de menores ingresos serían especialmente vulnerables, debido al mayor peso que tienen los alimentos y el transporte en sus presupuestos. A ello se suma el incremento de las expectativas de inflación de las empresas para 2027, que subieron de 2,70% a 3%, ubicándose en el límite superior del rango meta del BCR.

Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. (Foto: GEC)

Las expectativas de inflación a 12 meses también constituyen una señal de alerta. Castilla señaló que estas ya se encuentran en 3,05%, en el límite del rango meta. “Un nuevo alza de los combustibles las empujaría por encima y complicaría la tarea del BCR de anclarlas”, sostuvo.

En ese escenario, el consumo privado podría resentirse por una doble vía con la pérdida de poder adquisitivo asociada al aumento de precios y los efectos del fenómeno climático sobre la actividad económica. Para Castilla, el desafío del BCR será enfrentar un choque de oferta en una economía cuya demanda podría debilitarse. Si las expectativas de inflación se desanclan, añadió, el margen para esperar se reduciría y no podría descartarse una política monetaria más restrictiva, incluso con una actividad económica moderada.

Competencia y márgenes

¿Por qué las empresas no han trasladado todavía la totalidad de sus mayores costos? La encuesta del BCR identifica como principal razón la competencia con otras compañías, mencionada por el 49% de las encuestadas. Le siguen la existencia de contratos o precios pactados previamente (33%) y la necesidad de mantener su participación de mercado o conservar clientes (31%).

Esta presión competitiva, sin embargo, tiene un costo para las empresas. Un 20% señala que está reduciendo sus márgenes para absorber el incremento de los costos, mientras que otro 20% menciona que cuenta con menores costos o una mayor eficiencia que le permite enfrentar el escenario.

Castilla consideró que la competencia puede contener los precios mientras la demanda se mantenga débil, pues las compañías buscan conservar clientes que tienen menor capacidad de gasto. No obstante, advierte que esta situación podría cambiar si la demanda interna se recupera y las empresas recuperan capacidad para fijar precios.

Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. (Foto: USI)

“La capacidad de absorber es corta”, afirmó. Según el economista, el 38% de las empresas reporta márgenes inferiores a los de marzo y solo una de cada cinco continuaría absorbiendo los mayores costos si el encarecimiento persiste. Los contratos vigentes pueden retrasar los ajustes, pero no necesariamente evitarlos, pues eventualmente deben renegociarse.

Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos de la institución, coincidió en que la capacidad de absorción tiene límites. A su juicio, las empresas que no trasladan los incrementos a sus precios tendrán, en promedio, menores utilidades este año frente a periodos anteriores.

No obstante, consideró que el impacto sobre la inversión podría ser más moderado. De acuerdo con la encuesta, solo el 8% de las compañías prevé postergar o reducir sus inversiones ante un escenario de persistencia del alza de los combustibles. Valencia explica que las perspectivas de una demanda interna todavía dinámica podrían sostener los planes de inversión, incluso frente a mayores costos operativos.

En cuanto al empleo, el economista señaló que el efecto es más difícil de determinar, pues el sondeo no consulta directamente si las empresas reducirían sus contrataciones. Algunas podrían incorporar eventuales ajustes dentro de sus planes de reducción de costos, aunque también influirían las perspectivas de demanda y la adopción de tecnologías para automatizar procesos.

Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027.

Empresas buscarían compensar los mayores costos

Frente a un incremento persistente de los combustibles, el 41% de las empresas encuestadas por el BCR prevé reducir otros costos, mientras que el 16% contempla modificar sus procesos de transporte y logística. Un 14% buscaría proveedores o insumos alternativos y un 20% absorbería el impacto mediante menores márgenes. En tanto, el 17% manifestó que no adoptaría medidas adicionales.

Para Valencia, la posibilidad de compensar los mayores costos mediante mejoras de eficiencia dependerá, en buena medida, del tamaño y la productividad de cada empresa. Las compañías de mayor dimensión suelen contar con más recursos y capacidades para implementar nuevos procesos, mientras que las pequeñas y microempresas podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse.

Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. o alzas en lo que va de septiembre.

En ese contexto, la inteligencia artificial también podría convertirse en una herramienta para reducir tiempos y costos operativos. Sin embargo, Valencia advirtió que las empresas grandes podrían obtener mayores beneficios debido a su productividad y capacidad para atraer personal con mayor capital humano.

El efecto final también alcanzaría a los consumidores. Si las empresas concretan los aumentos de precios previstos, los ingresos reales de los hogares —es decir, su capacidad de compra descontando la inflación— podrían crecer menos de lo esperado en 2027.

“Un incremento de precios por el traslado del alza de combustibles añadiría a este impacto negativo”, advirtió Valencia, quien recuerda que ya se anticipaba una presión sobre el consumo por el encarecimiento de alimentos y bebidas asociado al fenómeno de El Niño durante la primera mitad del próximo año.

Así, aunque una parte de las empresas todavía busca absorber el incremento de sus costos para no perder clientes, los resultados de la encuesta apuntan a que esta estrategia podría tener un límite. Si los combustibles mantienen su tendencia alcista, según ambos especialistas, el ajuste terminaría llegando a los precios de venta y, con ello, al presupuesto de los hogares.