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Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. (Foto: USI)
Especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles, el transporte y los alimentos podría prolongar las presiones inflacionarias y afectar el poder adquisitivo de los hogares en 2027. (Foto: USI)
Por Fiorella Gil Mena

El incremento de los costos operativos comienza a trasladarse a los precios de venta de las empresas y el ajuste podría intensificarse en los próximos meses. Según una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el 47% de las compañías consultadas ya trasladó parte del aumento de sus costos a sus precios, mientras que el 53% todavía no lo ha hecho. Sin embargo, la perspectiva hacia adelante muestra una mayor presión.

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