Conforme a los criterios de Saber más

El último día para aprobar cambios regulatorios tributarios es el 31 de diciembre. Esto, si se busca que dichas modificaciones sean aplicadas durante el período fiscal 2022. Siendo así, pocos son ya los días que quedan para que el Congreso apruebe las facultades legislativas, cuyo pedido original del Gobierno incluye, entre otras cosas, distintos cambios al Impuesto a la Renta (IR) y al régimen tributario minero.

Hoy, las comisiones de Economía y Constitución del Congreso realizarían una reunión de carácter técnico, a puertas cerradas, para redactar un predictamen conjunto con los puntos que el Congreso considera oportunos incluir y, posteriormente aprobar si no hubiera retrasos, en el Pleno de esta semana.

Aunque el estudio que analiza y explica distintas medidas del pedido de facultades como los cambios tributarios antes mencionados que el Ministerio de Economía (MEF) realizó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no es público, –según el MEF, porque el FMI debe revisar y aprobar su publicación–, hasta el cierre de esta edición, el Congreso no estaría dispuesto a brindar facultades legislativas respecto a cambios en el IR de alquileres y para personas que ganan más de S/300 mil al año. Además, mientras que la Comisión de Economía, liderada por Silvia Monteza de Acción Popular, considera que sí se podría modificar el régimen tributario minero; la Comisión de Constitución, presidida por Patricia Juárez de Fuerza Popular (FP), opina lo contrario. Según la señora Monteza en entrevista con El Comercio, la señora Juárez no tendría claro el porcentaje del aumento.

No hay que olvidar que la negociación de este último punto se da en la semana en la que Las Bambas cesaría su operación por el bloqueo continuo de vías y la falta de acuerdo entre el Gobierno y la comunidad de Chumbivilcas que demanda acuerdos con la minera.

Así, con un lunes de negociaciones comienza la segunda semana de diciembre en la que sería fundamental conocer el contenido del documento del FMI para tomar decisiones.