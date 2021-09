Conforme a los criterios de Saber más

La incertidumbre política, el incremento del tipo de cambio y una eventual recalificación crediticia influirían en que la tasa de pago de bonos internos sea mayor el próximo año, advierten especialistas consultados por El Comercio. En el proyecto de ley de Endeudamiento del Sector Público del 2022, el gobierno manifestó su objetivo de acordar operaciones de endeudamiento interno superior a los S/35 mil millones. De ellos, S/30.563 millones corresponden a la emisión de bonos soberados.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Perú no se encuentra en riesgo de no encontrar financistas que adquieran los referidos bonos. Sin embargo, la demanda por los mismos se reduciría debido al alza del precio del dólar y a la impredictibilidad que generan en los mercados las propuestas económicas que viene adoptando el gobierno de Pedro Castillo. “El problema no va a ser el acceso. En general los inversionistas cuando no tienen claridad sobre el rumbo del país reducen su demanda. Hoy son varios los bancos internacionales que recomiendan subponderar en los portafolios el riesgo Perú, que incluye la deuda peruana. El riesgo que corren es que haya menor apetito general y, por tanto, tengan que pagar una mayor tasa para colocar determinado monto al haber menor demanda”, explica Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.

A pesar de los factores externos que afectan el crecimiento económico, el eje central que definirá el valor de las tasas en el corto plazo será la dirección que tome el gobierno. “Un crecimiento que no sea relativamente alto es un factor que afecta el riesgo país, un déficit fiscal más alto al proyectado va a afectar, pero el driver es la incertidumbre y las señales equivocadas que puede estar dando el gobierno en términos de materia económica. [Por ejemplo] cambiar la constitución, las nacionalizaciones, todas las señales que no son promercado ni proinversión privada afectan la expectativa, la inversión, el crecimiento y el riesgo”, explica Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal.

Según explicaron los especialistas, la suma de estos factores podría desencadenar en que las calificadoras de riesgo internacionales recalifiquen negativamente al riesgo de Perú. Esto también afectaría negativamente al valor de la tasa de los bonos. “Si en el camino llegara una bajada de calificación crediticia, el bono va a ser más caro y van a tener que emitir una tasa de interés más alta. El inversionista va a exigir una tasa más alta para comprar. Este es el riesgo Perú, no somos Argentina, va a haber demanda pero van a exigir unas tasas más altas”, afirma David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía y Finanzas. Cabe resaltar que el incremento de las tasas no sería inmediato y dependería de factores externos, por ejemplo, que las tres calificadoras internacionales den una recalificación negativa al Perú. “Una recalificación va a incrementar el interés de los bonos. El cálculo de las tasas en un downgrade no son inmediatos, dependen de varias variables, pero que aumentarán sus costos, aumentarán”. añade Oliva.

A pesar de este contexto, para cumplir con el endeudamiento planteado, el monto y el plazo planteados por el gobierno en el proyecto de ley son factibles de cumplir. Sin embargo, en el mediano y largo plazo mantener la misma política económica o nuevas recalificaciones negativas podrían afectar los proyectos de inversión pública que se plantee el Ejecutivo. “Tiene sentido endeudarte ahora, independientemente del ambiente político. Sin embargo, lo que está haciendo el presidente con sus mensajes y su actitud es encarecer el financiamiento de cualquier proyecto privado o público, porque la consecuencia de la actitud del presidente es incrementar el riesgo de invertir en el Perú y eso se refleja en las tasas de interés”, señala Enzo Defilippi profesor de la Universidad del Pacífico.

