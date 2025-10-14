Celsia, firma líder de energía solar en Colombia: “En 2028 o 2029 debemos estar operando todos nuestros proyectos en Perú”, ¿cuáles son?

A ese fin, la compañía con base en Medellín ha creado un vehículo de inversión, denominado Celaris, con inversionistas de diversas nacionalidades interesados en apostar por el Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Energía renovable La oportunidad de la energía renovable en el Perú

- Celsia aterriza en Perú con muchas expectativas de desarrollar proyectos de energías renovables. ¿Es así?

Así es. Estamos muy ilusionados y trabajando duro en el Perú, convencidos de que hay posibilidades de desarrollar una apuesta en energías renovables conectada a una atención muy especial para los clientes a los que vamos a entregar energía. Hemos estructurado una compañía de inversión (Celaris) que ya tiene dos proyectos acá.

- ¿Cuáles son esos dos proyectos?

Tenemos uno en construcción y otro en operación. En operación tenemos una pequeña central hidroeléctrica de 20 MW, llamada Manta (Áncash), y en construcción tenemos un parque eólico de gran tamaño, de 218 MW, en Arequipa.

- ¿Cómo se llama ese parque eólico?

Se llama Caravelí, y tenemos la fortuna de tener a María del Pilar Mato (peruana), veterana de mil batallas en este sector, liderando toda la iniciativa en Perú. Ella es la CEO de Celaris Energy, que va a ser la compañía que va a operar y comercializar la energía que produzcamos. Es una compañía de inversión donde tenemos inversionistas muy calificados; europeos, americanos, colombianos y hasta peruanos.

- ¿Celaris será el vehículo de Celsia en Perú?

Se llama Celaris Energy. Una cosa muy importante es que nosotros somos los gestores de la compañía junto con inversionistas de otras compañías que estamos invitando.

Celsia desarrolla, a través de Celaris, la planta de energía eólica más grande de Arequipa. (Foto: Celsia)

- ¿Qué participación tienen ustedes en Celaris?

Somos 100% dueños de la compañía gestora, pero del ‘equity’ que va a tener la compañía, que va a ser cercano a los US$300 millones, vamos a poner el 20%, o sea US$60 millones.

- Ustedes han señalado que piensan invertir hasta US$1.200 millones en el Perú. ¿Esa es la expectativa?

Manta y Caravelí son nuestros dos principales proyectos, pero tenemos un plan muy ambicioso para producir 1.2 GB (1.200 MW) de energías renovables en una primera etapa. Los US$300 millones de ‘equity’ nos dan para poder desarrollar activos de hasta US$1.200 millones.

- ¿Cuánto han invertido en los dos proyectos que ya desarrollan en el Perú?

Vamos a invertir una cifra cercana a los US$300 millones en esos dos proyectos.

- ¿Se orientarán, entonces, a la energía solar, eólica e hidroeléctrica?

En este momento nuestro equipo está en un proceso de llevar a ‘ready to build’ unos siete proyectos. Son cuatro proyectos solares y tres proyectos eólicos. Nuestra mini-hidroeléctrica ya está inyectando al sistema, aproximadamente 100 GB/año, mediante un contrato que tenemos comprometido hasta el 2040 y que nos está sirviendo de vehículo para poder comercializar la energía de los otros proyectos.

- ¿Cuándo entrará en producción Caravelí?

El próximo año debería entrar Caravelí con una inyección de 630 GB/año al sistema. Va a ser la planta eólica más grande de Arequipa. Tenemos la visión de incorporar nuevos proyectos qué van a estar descentralizados en todo el país, de norte a sur. Ya tenemos al equipo de desarrollo de negocios trabajando fuertemente en la identificación de cuáles son los mejores proyectos que vamos a adquirir.

- ¿A quiénes van a vender la energía de ambas centrales?

La energía de Manta ya está comprometida con un contrato de una subasta RER con el Estado hasta el año 2040. Es para el mercado regulado (hogares y comercios). Y la energía de Caravelí ya la venimos gestionando con un equipo súper potente que viene reuniéndose con clientes empresariales y también con diferentes distribuidoras y generadoras para diferentes mercados. Tenemos identificados los segmentos y no nos cerramos a ningún tipo de cliente, porque vamos a tener una generación bastante importante de 3 terabytes (TB) de energía al año 2028.

Celsia es en Colombia un operador integrado de energía con proyectos en generación, transmisión y distribución. (Foto: Celaris)

- ¿Dónde opera Celsia, además de Perú y Colombia?

Tenemos operaciones en Colombia y todo Centroamérica: en Panamá, Honduras, Guatemala, y estamos abriendo operaciones en México y en Ecuador para brindar servicios de eficiencia energética.

- ¿Perú viene a ser, entonces, la segunda incursión de Celsia en Sudamérica?

Yo te diría que Perú es nuestra segunda incursión internacional más importante después de Colombia. Nosotros formamos parte del Grupo Argus, que es un grupo industrial y de infraestructura muy relevante en la región andina. El Grupo Argus es nuestro holding y somos una empresa listada en bolsa. Tenemos más de 25.000 accionistas y eso nos hace un poco diferentes.

- La legislación peruana viene alentando el desarrollo de las energías renovables no convencionales. ¿Esto abre oportunidades para ustedes?

Correcto. Adicionalmente de que tenemos algunos de los recursos más grandes de Latinoamérica en energías renovables, ahora los inversionistas están entrando al país con la confianza de un sistema regulatorio estable y una economía que nos está acompañando y que genera mucha confianza. Por eso es que estamos reclutando inversionistas, tanto del exterior como locales, que están muy interesados en entrar en esta plataforma que se llama Celaris.

- ¿Cuál es el plan de Celsia a mediano plazo en el Perú? ¿A dónde aspiran a llegar?

Esperamos que Celaris Energy pueda consolidar un portafolio de proyectos renovables, entre solares y eólicos, y con el pequeño hidroeléctrico que ya tenemos nos permita ofrecer a nuestros clientes una energía muy competitiva que los haga tener energía renovable certificada. La idea es invertir en esta primera etapa hasta US$1,2 billones más o menos, lo cual equivale a 1.2 GB de energía, lo que esperamos nos pueda colocar en un buen punto para competir en el país.

- ¿Cuánta energía producen ustedes en Colombia?

Nosotros tenemos casi 2.000 MW en diferentes tecnologías en Colombia. Somos una compañía integrada porque tenemos plantas hidroeléctricas, plantas térmicas y hoy en día somos los líderes en energía solar en Colombia. Estamos desarrollando en este momento más de 1.000 GB de energía solar en diferentes etapas, desde construcción hasta desarrollo y 'ready to build’. Y atendemos a 1,3 millones de hogares en la zona sur-occidente de Colombia con la mejor calidad. Y eso es una cosa que queremos traer al Perú con nuestro equipo de Celaris, Y es que nosotros nos morimos por los clientes. Nos encanta atenderlos. Queremos traer esa filosofía de atención y de servicio.

- Cuándo señala que son una compañía integrada, ¿a qué se refiere específicamente?

A que tenemos generación, transmisión y distribución eléctrica en Colombia. En el Perú solamente vamos a estar en generación y en comercialización.

Celsia lanzó hace pocos días en Colombia un nuevo branch de energía llamado Atera, especializado en eficiencia energética, el cual operará también en Perú. (Foto: Forbes Colombia)

ATERA Y OTROS PROYECTOS

- ¿No estarían interesados en desarrollar líneas de transmisión?

Por ahora no. Pero sí tenemos líneas de transmisión dentro de nuestros parques de generación. En eso sí estamos invirtiendo.

- ¿Tienen interés en energía distribuída?

Tenemos en Colombia muchos proyectos, pero estamos con el mismo problema que tiene todo el planeta, y es que no hay suficientes líneas de transmisión. No hay dónde conectarnos. Hay que invertir mucho en transmisión, pero somos líderes en generación distribuída, sin duda. Así es que esperamos poder traer ese servicio al Perú. Pero nuestro plan inmediato es que tenemos una compañía hermana que va a trabajar con Celaris, qué se llama Atera.

- ¿Qué es Atera?

Es una compañía nueva que estamos creando y que presta servicios de eficiciencia energética. Entonces, con Celaris vamos a poder entregar energía renovable a precios muy competitivos, y con Atera vamos a complementar nuestro portafolio de servicios ofreciendo a nuestros clientes, si lo necesitan, temas de eficiencia energética.

- ¿Esa empresa va a aterrizar al mismo tiempo en Colombia y en Perú?

Así es. La idea es ofrecer al cliente una oferta integral de suministro de energía renovable y también diferentes productos de eficiencia energética. Esa es la idea qué tenemos de ensamblar nuestra oferta integral.

- En el Perú hay mucho techo para avanzar en energías renovables no convencionales. ¿Eso es algo por lo que ustedes están apostando?

Por ahora, la matriz energética de energías renovables no convencionales es, aproximadamente, de un 9%. Nosotros estamos apostando a incrementar, en una inyección de energía, de 3% a 4%, con la generación que vamos a tener de 3 TB al 2028. O sea, que es importante porque lo que se espera en el futuro es llegar al 20%, y nosotros vamos a tener una participación importante en eso.

- ¿Tienen una idea de cuál sale el próximo proyecto que pondrán en marcha en el Perú?

No. Están todos en proceso de negociación y desarrollo. Es mejor no cantar las cosas hasta que no estén listas, pero nuestra cartera de proyectos son siete, de los cuales cuatro son solares y tres son eólicos. Eso nos debe llevar a la cifra de 1.200 MW en cuatro años, a más tardar. En 2028 o 2029 ya debemos estar operando todos nuestros proyectos en Perú.

- ¿Están viendo alguna oportunidad en energía hidroeléctrica?

Tenemos este proyecto llamado Manta, pero nos vamos a enfocar en el desarrollo de energía eólica y solar. Ese va a ser nuestro enfoque de desarrollo.