Las empresas de distribución eléctrica demandan una reforma urgente de su sector con el fin de poder afrontar los requerimientos de la transición energética, ola imparable que requiere la implementación de redes resilientes.

Y es que la distribución es el último y principal eslabón en la transición hacia las energías limpias porque “es el que tiene llegada al cliente final”, indicó Nilton Olazábal, gerente general del Grupo Distriluz, en Expo Energía 2026.

Ocurre, sin embargo, que la mayor parte de las redes eléctricas urbanas están mal preparadas para afrontar dicho desafío. Así lo expresaron los CEOs de las principales empresas de distribución en el evento de energía desarrollado la semana pasada.

Esto es particularmente cierto para muchas ciudades fuera de Lima donde “la calidad del servicio es africana”, señaló Juan Miguel Cayo, gerente general de Electrodunas (Ica).

La causa de esto, indicó Olazábal, es el marco regulatorio desfasado, que dificulta que las empresas de distribución inviertan en innovación, automatización y redes inteligentes.

“Hay clientes a donde no podemos llegar debido a falta de inversión por temas regulatorios”, manifestó el funcionario.

Se necesitan redes de distribución eléctrica resilientes para que la transición energética llegue a todos los peruanos.

Por esta razón, los gerentes del sector distribución solicitaron al próximo gobierno una reforma urgente de la regulación eléctrica a fin de incorporar a las empresas de dicho sector a la ola de la transición energética.

“El reto no es estar conectado, sino la calidad del servicio. Queremos apoyar la transición energética para los 9 millones de hogares de Lima y para ello tenemos que cambiar el modelo regulatorio”, refirió Mario Gonzáles, CEO y gerente general de Luz del Sur (Lima).

El modelo regulatorio del sector distribución proviene, en efecto, de la Ley de Concesiones Eléctricas, norma que tiene más de tres décadas de vigencia y que “no refleja la realidad de las empresas de distribución” ni tampoco “genera incentivos para invertir en resiliencia”, explicó Cayo.

“El Perú es hoy el país más atrasado de la región en lo que respecta a regulación e distribución. Por eso hay que reformular el marco regulatorio y tarifario”, dijo.

¿QUÉ HACER?

La inversión en generación distribuida, almacenamiento en baterías y medidores inteligentes son innovaciones que la regulación actual no reconoce a las distribuidoras.

Así, Mario Gonzales propuso crear una comisión de trabajo donde participen las empresas, el Ministerio de Energía y Minas y el regulador (Osinergmin) para redactar un proyecto en conjunto que cambie esta situación.

Las empresas de distribución eléctrica piden al nuevo Gobierno que empodere al Minem para que vuelva a tener un rol central en la conducción del sector.

En paralelo, Markpool de Taboada, gerente general de Seal (Arequipa), urgió al nuevo Gobierno a empoderar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que vuelva a asumir un papel central en el sector eléctrico.

Esto, en un contexto en el cual las ‘cabezas’ en el Minem rotan continuamente (diez ministros en los últimos cinco años).

“En lo inmediato lo que hay que recuperar la institucionalidad. Es imposible gestionar cuando en pocos años pasan 12 o 13 ministros de Energía y Minas y una cantidad equivalente de viceministros de energía y directores generales de electricidad”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía.

El ejecutivo consideró indispensable que el Minem recupere sus cuadros técnicos porque se trata de una “entidad técnica que requiere un peso específico para obtener un marco normativo claro”.

Asimismo, arengó a simplificar la tramitología porque no es posible desarrollar un proyecto eléctrico sin pasar por infinidad de dependencias del Estado y distintas entidades municipales. De esa manera “llegamos tarde, mal y nunca”, advirtió.