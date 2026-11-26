Las alianzas entre el sector privado y el Estado pueden traducirse en resultados que van más allá de la inversión: desde llevar electricidad a comunidades alejadas de la Amazonía hasta fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y coordinar la ayuda empresarial frente a desastres naturales. Esas fueron algunas de las experiencias presentadas en el panel “Alianzas entre empresas, regiones y Estado para acelerar el crecimiento”, realizado durante Cade Ejecutivos, en el que participaron Sebastián Arcuri, gerente general de Scotiabank Perú; Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro; y Pedro González Orbegoso, director de Novum Solar.

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Los tres casos expuestos tuvieron un punto en común: la articulación de capacidades privadas con instituciones públicas para atender problemas que difícilmente podrían resolverse desde un solo frente. Sin embargo, también dejaron en evidencia los desafíos para sostener y ampliar estas iniciativas.

1. Novum Solar para llevar energía a la Amazonía

En localidades fronterizas, rurales y dispersas de la Amazonía, el acceso a electricidad todavía depende, en muchos casos, de generadores diésel. El combustible debe trasladarse durante días o semanas por los ríos, lo que encarece el servicio, genera contaminación y no garantiza un suministro continuo.

Frente a esa brecha, Novum Solar identificó una oportunidad para desarrollar centrales solares con baterías en sistemas eléctricos aislados. El primer paso llegó en 2019, cuando Electro Ucayali abrió un proceso para convocar inversión privada en las localidades de Atalaya y Purús. La empresa participó en la licitación y asumió el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de las centrales, bajo un esquema que no demandaba recursos de inversión de la distribuidora estatal.

Los tres casos expuestos tuvieron un punto en común: la articulación de capacidades privadas con instituciones públicas para atender problemas que difícilmente podrían resolverse desde un solo frente. Sin embargo, también dejaron en evidencia los desafíos para sostener y ampliar estas iniciativas.

La apuesta inicial fue de US$1,5 millones y las dos centrales se construyeron en 2020, en plena pandemia. El proyecto permitió demostrar que la tecnología podía funcionar en esas condiciones y generar electricidad a un costo menor que el de los sistemas basados en diésel. Además, fue la primera inversión privada en un sistema aislado que pasó por un proceso de regulación tarifaria de Osinergmin, según explicó González Orbegoso.

La experiencia abrió el camino para replicar el modelo. Electro Oriente, distribuidora de Loreto, tomó como referencia el esquema y convocó nuevos concursos. Para ampliar su operación, Novum Solar se asoció en partes iguales con Electricité de France y creó Amazonas Energía Solar.

Actualmente, el grupo cuenta con cinco centrales en operación, dos próximas a entrar en funcionamiento y otras tres listas para iniciar construcción en 2027. La inversión pasó de un poco más de US$1 millón a más de US$40 millones y, de acuerdo con el ejecutivo, permite que cerca de 100.000 personas accedan a electricidad durante las 24 horas.

El impacto también alcanza actividades cotidianas: puestos de salud que pueden refrigerar vacunas, colegios que cuentan con iluminación para extender sus jornadas y pequeños negocios que pueden conservar sus productos en congeladoras.

Pero el crecimiento de este modelo todavía enfrenta obstáculos. González Orbegoso identificó tres: una regulación que no reconoce adecuadamente las características de las plantas solares en sistemas aislados, permisos que pueden demorar más de tres años para proyectos cuya construcción tomó alrededor de 12 meses y dificultades para acceder a financiamiento bajo esquemas tradicionales de Project Finance.

En materia regulatoria, destacó que el Ministerio de Energía y Minas publicó recientemente un proyecto de modificación del reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas para incorporar las energías renovables en los sistemas aislados. La empresa espera que pueda aprobarse antes de finalizar el año.

2. Scotiabank y las nuevas formas de luchar contra la delincuencia

La alianza entre Scotiabank y la Policía Nacional nació ante un problema distinto: la inseguridad en las agencias bancarias. En 1991, los asaltos a mano armada en estos establecimientos llegaron a 132 en un solo año, recordó Sebastián Arcuri.

Desde entonces, la colaboración se tradujo en la entrega de más de 300 vehículos, equipos de protección y salas de monitoreo para apoyar el trabajo policial. Sin embargo, el delito fue cambiando de modalidad y las agencias dejaron de ser su principal escenario.

Según Arcuri, en 2025 y durante lo que iba de 2026 no se registraron asaltos a mano armada en agencias bancarias. Esto no significa que la delincuencia haya desaparecido, sino que se ha desplazado hacia otras formas, entre ellas los delitos vinculados con el entorno digital.

Los tres casos expuestos tuvieron un punto en común: la articulación de capacidades privadas con instituciones públicas para atender problemas que difícilmente podrían resolverse desde un solo frente. Sin embargo, también dejaron en evidencia los desafíos para sostener y ampliar estas iniciativas.

Por ello, la alianza amplió su alcance hacia herramientas de ciberseguridad. Scotiabank viene colaborando con la Policía y las Águilas Negras mediante software para monitorear actividades en teléfonos y computadoras, así como herramientas de análisis que permiten identificar posibles riesgos.

La cooperación también contempla la capacitación de los agentes bajo el modelo de train the trainers: los líderes policiales reciben formación en Lima y luego replican esos conocimientos en distintas partes del país.

A ello se suma el intercambio de información entre el sector público y privado para combatir delitos. Arcuri señaló que Scotiabank incorporó algoritmos desarrollados en Canadá para detectar posibles casos de trata de personas, con los que se han identificado más de 33 casos que actualmente se encuentran en investigación.

Para el ejecutivo, la continuidad ha sido uno de los factores centrales de esta experiencia, que se extiende por cerca de 40 años. Sostuvo que las alianzas deben contar con objetivos comunes y mecanismos que permitan renovar los acuerdos de manera automática, de modo que no dependan exclusivamente de los cambios de autoridades o funcionarios.

3. Hombro a Hombro para responder ante los desastres

La tercera experiencia expuesta fue la de Hombro a Hombro, organización que articula la respuesta del sector privado ante desastres de gran magnitud, siempre en coordinación con las autoridades. Aunque nació en 2011, su trabajo tomó mayor impulso en 2017, a raíz del fenómeno de El Niño, cuando un grupo de empresas identificó la necesidad de organizar una respuesta conjunta y anticipada.

La premisa fue evitar que cada compañía desplegara ayuda por separado y, en cambio, sumar capacidades logísticas para llegar a las zonas afectadas de manera más ordenada. Arribas explicó que el Estado mantiene la responsabilidad de atender las emergencias y priorizar las necesidades, mientras que las empresas pueden complementar esa labor con sus recursos y capacidades.

La organización participó en la atención de emergencias como los fenómenos de El Niño de 2017 y 2023, el derrame de petróleo de Ventanilla y la pandemia del COVID-19. Durante esta última, colaboró en la logística para traer el primer millón de vacunas al país, además de apoyar con alimentos, oxígeno, brigadas de vacunación, clínicas y comunicaciones.

Los tres casos expuestos tuvieron un punto en común: la articulación de capacidades privadas con instituciones públicas para atender problemas que difícilmente podrían resolverse desde un solo frente. Sin embargo, también dejaron en evidencia los desafíos para sostener y ampliar estas iniciativas.

La red pasó de 18 empresas en 2017 a 95 compañías que actualmente respaldan su patronato. Y, ante el actual escenario del fenómeno de El Niño, trabaja con el Ministerio de Agricultura para organizar tanto la oferta privada como las necesidades del sector público.

Para ello, contrató a una firma especializada en gestión de proyectos con el objetivo de elaborar un catálogo que permita identificar qué empresas pueden apoyar, con qué recursos y en qué lugares. La iniciativa busca hacer coincidir esa oferta con la demanda de las autoridades.

A este esfuerzo se suman dos herramientas. La primera es un marketplace disponible en la página web de Hombro a Hombro, donde las empresas pueden consultar las necesidades identificadas para la atención de El Niño. La segunda es la campaña “Estamos listos”, que desde diciembre pondrá a disposición de las compañías materiales informativos con recomendaciones para que puedan difundirlos entre sus trabajadores, clientes y comunidades.

Arribas también destacó que la organización fue incorporada a la iniciativa Connecting Business Initiative de Naciones Unidas, que promueve redes empresariales para la respuesta ante emergencias y la recuperación.

Desafíos

Aunque los tres casos muestran resultados, sus representantes coincidieron en que ampliar estas experiencias requiere superar barreras que van desde la regulación hasta la capacidad de gestión de las instituciones públicas.

En el caso de Novum Solar, González Orbegoso apuntó a la necesidad de adecuar los permisos a la escala de los proyectos. Como ejemplo, señaló que una planta solar de tres megavatios puede enfrentar exigencias similares a las de una central de 300 megavatios. También planteó desarrollar contratos y concursos estandarizados que permitan a las entidades financieras familiarizarse con estos proyectos y acelerar su financiamiento.

Arcuri, por su parte, consideró que el sector privado debe llevar al trabajo conjunto una cultura orientada a encontrar soluciones y adaptarse a la evolución de los problemas. “A cada problema, una solución”, resumió. También llamó a que más empresas se involucren en iniciativas que permitan atender desafíos ciudadanos, y no solo aquellos directamente vinculados con sus negocios.

Desde Hombro a Hombro, Arribas puso el foco en la coordinación y la desconfianza entre empresas y Estado. Advirtió que la falta de articulación puede duplicar esfuerzos y retrasar la atención de las necesidades, mientras que la precariedad de la gestión pública sigue siendo un obstáculo, especialmente en los gobiernos locales.

Para el ejecutivo, existe una oportunidad importante de trabajar con municipalidades distritales y provinciales en la gestión del riesgo de desastres, dado que son las autoridades más cercanas a la población. “Tenemos que superar la desconfianza mutua endémica que hay entre los peruanos, entre las empresas y el Estado, entre el Estado y las empresas para trabajar juntos por nuestro país”, concluyó.