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Resumen

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"Nosotros tenemos el ADN de la distribución eléctrica", apunta Mario Gonzalez, CEO de Luz del Sur. (Foto: Luz del Sur)
"Nosotros tenemos el ADN de la distribución eléctrica", apunta Mario Gonzalez, CEO de Luz del Sur. (Foto: Luz del Sur)
Por Juan Saldarriaga

No creo en hacer distinciones entre distritos con medición inteligente y distritos sin medición inteligente”, apunta Mario Gonzales, CEO de Luz del Sur. La empresa prevé mantener un flujo anual de inversión de entre US$120 millones y US$150 millones para incorporar más tecnología, como la medición inteligente, innovación que forma parte de un proyecto más grande: las redes inteligentes.

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