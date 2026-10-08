“No creo en hacer distinciones entre distritos con medición inteligente y distritos sin medición inteligente”, apunta Mario Gonzales, CEO de Luz del Sur. La empresa prevé mantener un flujo anual de inversión de entre US$120 millones y US$150 millones para incorporar más tecnología, como la medición inteligente, innovación que forma parte de un proyecto más grande: las redes inteligentes.

Sobre este y otros temas, como las medidas de contención ante el fenómeno de El Niño (FEN), conversamos con el ejecutivo eléctrico.

- ¿Hay zonas en la concesión de Luz del Sur que pueden verse afectadas por el fenómeno de El Niño (FEN)?

Si nos agarra un FEN severo, va a pasar lo mismo que sucedió en los años 2007, 2017 y 2022, en donde llueve en las alturas, se cargan las cuencas, tanto del río Rímac como el Lurín, y eso trae lodo y huaicos, y ocasiona que nuestros postes se vean afectados. Tenemos identificadas diez estructuras de alta tensión y varias decenas de postes que podrían verse afectados en un evento crítico. Corresponde allí hacer reforzamientos para ver qué tan rápido podemos actuar y reaccionar.

- ¿La zona más crítica son los balnearios del sur de Lima?

Más que todo, Chosica y Santa Eulalia; cada vez que llueve, las quebradas entran en actividad. Dependiendo de que tan grande sea el desprendimiento termina afectando algún poste. En Barranco hemos identificado, también, una zona deprimida cuyos alrededores están más altos que el lugar donde están los equipos eléctricos. En caso de que haya mucha lluvia, eso tiene que descolmatarse.

- ¿Están conversando con el Gobierno sobre estos temas?

Nosotros participamos en las reuniones qué convocan el Ministerio de Energía y Minas y el regulador (Osinergmin). Todavía no nos hemos reunido con ninguna municipalidad, pero sí tenemos un plan de trabajo específico para el FEN. Tenemos una inversión y un programa de gastos adicional y específico que se debe ejecutar desde ahora hasta el mes de noviembre, para atender cualquier tipo de situaciones.

- ¿Qué monto están destinando para este propósito?

Al día de hoy no está cerrado. Solamente para media y alta tensión estamos hablando de S/3 millones, pero en baja tensión, que representa nuestra mayor cantidad de infraestructura, hay alrededor de 500 mil postes. Estamos terminando de hacer el inventario para ver cuáles son los reforzamientos que debemos hacer en esas zonas.

Luz del Sur brinda cobertura eléctrica al 99,36% de su zona de concesion, en el sur de Lima.

Inversiones y vehículos eléctricos

- ¿Hay posibilidades de incrementar la cobertura de Luz del Sur?

Nuestro coeficiente de electrificación en la zona de concesión es de 99,36%. Eso significa que hay ciudadanos que viven dentro de la concesión que no tienen luz, y eso ocurre no porque no podemos ponerles electricidad sino porque no cumplen los requisitos de la ley. Hablamos de invasiones o de personas que piden electricidad, pero que no pueden demostrar que son los posesionarios de un terreno. Estamos impedidos suministrar energía a una persona que no es ni dueño ni posesionario.

- ¿Todo lo que es formal ya está electrificado?

Todo lo demás está electrificado. Hemos electrificado 450 mil hogares en los últimos tres años y se siente gratificante llevar luz a estas personas.

- ¿Cuál es el plan de inversiones de Luz del Sur para este año y los siguientes?

Si todo sale dentro de lo que está planificado, este año deberíamos invertir entre US$135 millones y US$140 millones. Para el próximo año todavía no tenemos cifras. Estamos en proceso de llevarlas al directorio para que las apruebe. Tenemos planes de inversión multianuales, pero son muy referenciales. Para atender la cantidad de infraestructura y de clientes que tenemos, deberíamos mantener niveles de inversión de entre US$120 millones y US$150 millones. Pero, además, tenemos planes de incorporación de tecnología.

- ¿Qué tipo de tecnología?

Estamos reemplazando tecnología antigua por nueva y comprando más tecnología. El plan de la medición inteligente implica varios millones de dólares, pero para eso debemos tener la aprobación del gobierno y de Osinergmin.

- ¿Se trata de medición inteligente para todos o para una parte de los clientes de la concesión?

Nuestra intención es llevar la medición inteligente a todos los clientes, pero la reglamentación dice que tenemos que presentar un plan al Gobierno y este lo tiene que aprobar. Yo, particularmente, creo que hay que masificar la medición inteligente, así como se habla de la masificación del gas, por una razón muy sencilla: por economía de escala sería más fácil hacer estos cambios tecnológicos. De otro lado, yo creo que no existen ciudadanos de primera y de segunda clase. No creo en hacer distinciones entre distritos con medición inteligente y distritos sin medición inteligente

- ¿Por qué es bueno implementar la medición inteligente?, ¿qué aporta?

La medición inteligente posibilita que tengas información adicional, porque no solamente va a registrar cuánta energía consumiste en el mes, te va a decir también cuál fue tu consumo cada 15 minutos del día y te puede decir en qué momento no usaste adecuadamente la energía para que puedas ahorrar. También te da la posibilidad de conectar tu auto eléctrico. Tenemos una experiencia muy buena con los 187 vehículos eléctricos que hemos adquirido y que han recorrido más de 2,8 millones de kilómetros lineales.

Luz del Sur posee la flota de vehículos 100% eléctricos más grande del país. (Foto: Luz del Sur) / Luz del Sur

- ¿Es la flota de vehículos eléctricos más grande del Perú?

Sí, es la más grande y diversa porque comprende camionetas ‘pick-up’, SUV, sedanes y camiones de cinco y seis toneladas. Próximamente estaremos incorporando más vehículos, porque el costo de la electricidad, comparado con los precios de los combustibles, se ha reducido notablemente.

- ¿Cuál es la diferencia de costos?

El costo de la electricidad es un quinto de lo que se paga por el combustible a fin de recorrer un kilómetro. Entonces, estamos ahorrando muchísimo dinero en combustible, no emitimos CO2 y tenemos carros de última generación y modernos. Puedo encenderlos o abrir la puerta desde mi celular.

- ¿Todos esos vehículos son chinos?

En este momento todos son chinos. Tenemos tres marcas: BYD, JAC y Geely. Pero hemos hecho varias licitaciones y se han podido presentar otras marcas, pero no lo han hecho.

Medición inteligente

- ¿Medición inteligente es, entonces, el principal proyecto que tiene Luz del Sur en el sector de distribución eléctrica?

Es parte de un proyecto más grande que se llama redes inteligentes (Smart Grids). En zonas como Chosica o Cañete, dónde la radiación solar es mayor, podríamos hacer lo que se hace en otros países, que es colocar celdas solares con baterías en los techos para que las familias sean productoras de energía y puedan inyectarlo en la red eléctrica, con lo cual sus recibos bajarían muchísimo. Pero para eso necesitas un medidor inteligente que te mida la entrada y la salida de la energía.

- ¿Eso no lo hace un medidor tradicional?

Hoy, el medidor aprobado por las autoridades es tan simple que solamente contabiliza la energía que entra. Para que uno pueda ser un ‘prosumidor’ (productor y consumidor de energía) necesita un medidor inteligente que tenga la capacidad de generar otro tipo de información.

- ¿Los medidores inteligentes lo tendrían todas las familias, incluso, las más pobres?

Esa es mi idea.

Luz del Sur busca masificar el uso de medidores inteligentes en todos los hogares de su concesión.

- Para masificar el gas natural, el Gobierno otorga subsidios. ¿Sería lo mismo en el caso de los medidores inteligentes?

No, porque el medidor inteligente vale un poco más que el que pagamos actualmente en la tarifa. Un medidor residencial estándar vale US$7 y eso se amortiza en la tarifa por un espacio de 15 años. Por eso yo preferiría que todos los clientes tengan medidores inteligentes.

- ¿No habría mayor cambio en las tarifas?

La tarifa va a subir un poquito, quizá, pero los ahorros van a sobrepasar de lejos ese incremento. Para hacer esto, sin embargo, tiene que hacerse un despliegue masivo a fin de que todos tengan los mismos beneficios. Los países que han tenido éxito cambiando sus medidores inteligentes para hacer ‘Smart Grids’ no han dicho: “¿Vamos ver quién quiere?”. Se les cambia a todos para que puedan gozar de los beneficios.

- ¿Eso depende del Gobierno o del regulador?

Depende de las normas. Nosotros tomamos la decisión de instalar cien mil medidores inteligentes, aún sin normas, para demostrarle al Gobierno que sí funciona. Pero hemos visto con sorpresa que había iniciativas para instalar medidores con doble redundancia, baterías de reserva y comunicación en línea con el teléfono celular. Si haces eso, la tarifa no va a subir un poco, sino mucho más.

- ¿Cuál es la idea, entonces?

Nuestro planteamiento es que hay que dar acceso a la medición inteligente a todos. Pero si una persona quiere tener el medidor con el último modelo con el logo de Ferrari, se lo ponemos. Pero la base tiene que ser la más eficiente y económica posible para que todos puedan tenerlo.

- ¿La normativa tiene que ser clara desde el arranque?

Esa es nuestra opinión. Nosotros damos nuestras opiniones y esperamos que este Gobierno sea un poco más proactivo, porque esta tecnología ya la tienen otros países. Esto caería muy bien en un un país como el Perú, que tiene mucho potencial de energías renovables, porque va a dar la posibilidad de que la energía barata del sol se pueda vender directamente a las familias.

- ¿Aplicando la generación distribuida?

No solamente generación distribuida, sino a través de la comercialización por paquetes de energía mediante bloques horarios. Eso ya existe en otros países, como España, dónde una persona puede contratar un paquetea de energía través de su celular y decidir cuánto quiere comprar de energía en un horario determinado.

Luz del Sur opera tres parques eólicos en el sur del país. En la foto el parque “Tres Hermanas”, ubicado en Ica.

- ¿La medición inteligente es solo una parte de las redes inteligentes?

La red inteligente no es solamente el medidor, necesita un software que capture esa información. Un medidor actual entrega un solo dato al mes, correspondiente al consumo en kilowatts en dicho periodo. Eso significa doce datos por cliente al año. Si tenemos un millón de clientes habrá 12 millones de datos. Un medidor inteligente entrega información cada 15 minutos, y eso significa 51.000 registros en un año por cada cliente. Multiplica eso por un millón de clientes; imagínate la cantidad de datos. Necesitas tener sistemas potentes.

Generación eléctrica

- ¿Qué porcentaje del negocio de Luz del Sur representa la generación eléctrica?

Tenemos el ADN de la distribución eléctrica. Somos una empresa de distribución que tiene inversiones en energías renovables. Para comparar tamaños, nosotros en energías renovable tenemos 400 MW de potencia, y nuestra máxima demanda supera los 1.800 MW. La generación eléctrica acompaña nuestro crecimiento, pero no es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es la distribución. Nosotros entramos en la generación para atender a nuestros clientes libres y luego pasamos a comprar activos que tienen energía contratada con el Estado. No estamos haciendo ningún otro tipo de negocio.

- Un proyecto importante es la central hidro-eléctrica Santa Teresa II. ¿Cuándo empezarían la construcción?

Sí. Tenemos dos concesiones de centrales hidroeléctricas desde hace varios años. Santa Teresa II fue entregada por el Estado peruano mucho tiempo atrás, pero por condiciones coyunturales como el Covid-19 y los temas políticos, no fue el momento propicio para iniciar la inversión. Ahora estamos revisándola y reevaluándola. Estamos haciendo actualizaciones de los estudios para ver si podemos iniciar las obras el próximo año, pero todavía no está aprobado.

- ¿Empezarían a construir el próximo año?

Estamos haciendo las evaluaciones. En el momento que el Directorio de la empresa tome la decisión de construir, vamos a hacer el ‘disclosure’ en la Bolsa de Valores de Lima.

- ¿Cuál es la inversión del proyecto?

Son, más o menos, US$600 millones porque es un proyecto de 290 MW-

- En energías renovables tienen 400 MW de capacidad instalada. ¿En qué proyectos?

Actualmente, sí. 100 MW son hidroeléctricas, 90 MW son solares y la diferencia son eólicas: las centrales Marcona, Tres Hermanas y San Juan de Marcona.

- ¿Se viene algún proyecto renovable más?

No hay nada aprobado. En el momento que exista una oportunidad que nos parezca interesante y el Directorio lo autorice, haremos la oferta. En este momento solamente estamos evaluando alternativas.