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Resumen

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María del Pilar Matto lideró la implementación de la plataforma de certificados I-REC en el Perú. (Foto: Celaris)
María del Pilar Matto lideró la implementación de la plataforma de certificados I-REC en el Perú. (Foto: Celaris)
Por Juan Saldarriaga

La paralización del suministro de gas en marzo pasado arrojó una señal de alerta sobre la fragilidad del sistema energético peruano. Y es que este incidente nos hizo ver que debemos diversificar no solo las fuentes de gas natural, sino también las tecnologías de generación eléctrica.

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