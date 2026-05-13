La paralización del suministro de gas en marzo pasado arrojó una señal de alerta sobre la fragilidad del sistema energético peruano. Y es que este incidente nos hizo ver que debemos diversificar no solo las fuentes de gas natural, sino también las tecnologías de generación eléctrica.

En ese sentido, los certificados de energías renovables, como el I-REC, cumplen un rol importante “incentivando las inversiones en energías limpias, como las solares, eólicas e hidroeléctricas”, apunta María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, quien lideró en el 2020 la introducción de dicho mecanismo en el país.

- Las generadoras eléctricas e industrias perdieron mucho dinero durante la crisis del gas. ¿Una mayor cantidad de generación renovable hubiera aminorado dicho impacto?

Por supuesto. Sabemos que más del 40% de la generación eléctrica es abastecida por el gas natural. Cuando ese componente de generación se redujo, tuvieron que entrar a funcionar las centrales a diésel, que es un componente de generación muy caro. Eso hizo que el costo marginal suba de US$30MWh a casi $300MWh. Si hubiera habido una mayor capacidad de energía renovable, no hubiese sido algo tan exorbitante.

- Sin embargo, las centrales renovables tienen una falencia y es que no producen energía todo el día.

Nosotros creemos que el verdadero valor es la complementariedad entre energías renovables y convencionales (térmicas a gas). Sabemos que, por sí solas, las energías renovables no pueden subsistir. Sin embargo, creemos que si ambas se gestionan de una manera adecuada podemos fortalecer la estabilidad del sistema que se vio afectada por dicho evento.

- ¿Cuál es la participación de las energías renovables en la producción total de energía actualmente?

De la capacidad total en el Perú, actualmente representamos un 9%. Pero durante los próximos años esperamos llegar al 12% o 14% como parte de toda la matriz. El gran reto que tenemos ahora es acompañar este crecimiento con infraestructura complementaria – líneas de transmisión y almacenamiento con baterías - y el marco regulatorio que facilite esta integración.

- ¿Eso permitirá que haya más centrales de energía renovable?

Sí. Y finalmente, está el reto de la demanda porque cada vez más empresas buscan energías limpias y tenemos que facilitarles el acceso mediante mecanismos cómo los certificados de energía renovable para posicionar al Perú en esta exigencia de todos los mercados globales.

La Central Hidroeléctrica El Platanal, de Celepsa, es uno de los 25 proyectos de generación peruanos que están certificados en I-REC. (Foto: Celepsa).

- ¿Cuántos certificados de energías renovables existen en el Perú?

En el Perú tenemos certificados locales que están respaldados por empresas como SGS y Aenor, pero son certificados que no tienen una validación internacional para cualquier registro de reducción de emisiones. I-REC si lo tiene.

- ¿Qué es el I-REC?

I-REC son instrumentos internacionales que permiten acreditar que la energía consumida proviene de fuentes renovables. Funciona como una garantía por la cual certificas que la energía ha sido generada a partir de recursos como el sol, el viento o el agua.

- ¿Y eso está validado internacionalmente?

Lo interesante es que como esta es una plataforma internacional, una empresa puede inscribir su planta de energía y vender esos certificados en China, Colombia, Estados Unidos o en el país que quieran. Existen ‘traders’ en el mercado internacional que se encargan de buscar los mejores precios de esta energía limpia y la venden a diferentes empresas.

- ¿Qué organización internacional respalda este certificado?

Los certificados I-REC cuentan con el respaldo del I-REC Standard Foundation, una organización global que define las reglas, gobernanza y los mecanismos de verificación para asegurar que cada certificado represente un megavatio-hora (MWh) de energía renovable generado. Este estándar es reconocido en más de 50 países.

- ¿Las generadoras eléctricas ya están utilizando este certificado? ¿O lo utilizan cada vez más?

Por supuesto. Todas las que queremos participar en negociaciones con clientes libres estamos expuestas a que el cliente lo solicite. Los clientes suelen poner en la base de los procesos de licitación de energía que esta debe provenir de fuentes renovables certificadas. Lo regular es que todas las empresas con plantas renovables las inscribamos en esta plataforma.

- ¿Cuántas empresas de generación peruanas están inscritas en I-REC?

De acuerdo con Aenor, en Perú el 10% de las empresas que usan energías renovables certifican su consumo con I-REC. Hablamos de más de 25 proyectos de generación certificados, principalmente, hidroeléctricos, pero también eólicos y solares con capacidad para emitir certificados por cerca de 2.84 GW.

Celsia desarrolla, a través de Celaris, la planta de energía eólica más grande de Arequipa, la cual será certificada en I-REC. (Foto: Celsia)

- ¿Celaris es una de las empresas que ha certificado sus centrales renovables?

Nosotros vamos a certificar todas nuestras plantas. Eso significa que vamos a entregar a nuestros clientes un certificado de nuestra generación propia. Así, no tendrán que comprar certificados provenientes de otras empresas en la plataforma I-REC. Serán nuestros certificados, e iremos haciendo una auditoría de cómo vamos entregándolos, descontándolos de nuestra propia generación.

- ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para acceder a este certificado?

El único requisito es que sea un cliente libre. Si eres cliente libre puedes comprar energía a cualquier generadora y solicitar que sea certificada con I-REC. Cualquier generador eléctrico puede ir a esta plataforma para comprar los certificados y vendérselos a sus clientes.

- ¿Qué sectores económicos son los más interesados en adquirir el I-REC?

Son los clientes que están más expuestos a los mercados internacionales, por ejemplo, corporaciones grandes que tienen exigencias de sostenibilidad cada vez más estrictas. Esto las obliga a tener una energía certificada con todo el círculo completo, incluyendo a sus proveedores.

- ¿Sectores como el minero, por ejemplo?

Un sector muy particular, que siempre esté solicitando certificados I-REC y que es muy intensivo en consumo eléctrico, es la minería, porque ellos tienen una fuerte presión para reducir su huella de carbono, y los inversionistas les piden energías certificadas para fortalecer su competitividad global. Otro sector que regularmente pide esta certificación es el industrial, y las empresas que tienen una cadena de suministros internacionales.

- ¿Pueden certificarse también las empresas que emplean combustibles fósiles en sus procesos productivos?

El certificado es independiente del sector económico en el cual se encuentren las empresas y del tipo de producción que realizan. Sabemos que hay empresas que, de acuerdo a sus procesos productivos, podrían contaminar más, pero estas empresas buscan compensar eso en la parte de generación eléctrica con energía limpia.

- ¿En suma, los certificados I-REC alientan la demanda por energías limpias?

Los I-REC cumplen un rol importante en la transición energética porque conectan la oferta de generación eléctrica con una demanda corporativa, porque incentivan las inversiones en energía limpia y aceleran el crecimiento del sector.