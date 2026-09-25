En 2025, ambas categorías habían registrado importantes aumentos, de 15,3 % y 267,9 %, respectivamente. (Foto referencial: Freepik)
En 2025, ambas categorías habían registrado importantes aumentos, de 15,3 % y 267,9 %, respectivamente. (Foto referencial: Freepik)
Por Redacción EC

Las importaciones peruanas de energizantes y cerveza sin alcohol muestran un cambio de comportamiento en 2026. Luego del crecimiento registrado durante 2025, las compras externas de ambas categorías retrocedieron entre enero y agosto de este año, según un estudio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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