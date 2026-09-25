Las importaciones peruanas de energizantes y cerveza sin alcohol muestran un cambio de comportamiento en 2026. Luego del crecimiento registrado durante 2025, las compras externas de ambas categorías retrocedieron entre enero y agosto de este año, según un estudio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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En el caso de los energizantes, las importaciones aumentaron 15,3% en volumen entre 2024 y 2025, alcanzando los 3.89 millones de litros. Sin embargo, el valor CIF solo creció 0,7%, hasta US$4.27 millones.

Asimismo, el valor promedio por litro descendió de aproximadamente US$1.25 en 2024 a US$1.10 en 2025. Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, explicó que esta reducción del valor importado no necesariamente se traduce en un menor precio al consumidor, pero puede reflejar modificaciones en las importaciones, mejores condiciones de abastecimiento o una mayor presencia de productos de menor valor unitario.

Estados Unidos se consolidó en 2025 como el principal proveedor de energizantes del mercado peruano, concentrando aproximadamente el 96% del volumen importado, frente al 90 % registrado en 2024. Su participación en términos de valor también aumentó, de 71% a 85%. En tanto, Suiza redujo su participación a alrededor de 3,5%.

Cae importaciones entre enero y agosto

Entre enero y agosto de 2026, las importaciones de energizantes disminuyeron 23,9% en volumen, hasta 1.62 millones de litros, y 22,5% en valor, alcanzando US$1.83 millones, frente al mismo periodo de 2025. En este periodo, Estados Unidos redujo alrededor de 24,5% el volumen de energizantes enviados al Perú, mientras que las compras procedentes de Suiza disminuyeron cerca de 21,2%.

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No obstante, la caída de las importaciones no necesariamente implica una menor demanda de la categoría. Según Euromonitor, las ventas minoristas de energizantes en Perú alcanzaron 53.2 millones de litros en 2025, lo que representó un crecimiento de 4,1%, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores. Dentro de la categoría también vienen ganando espacio las alternativas reducidas o libres de azúcar, en línea con consumidores que buscan combinar estimulación y propuestas percibidas como más ligeras, señaló Quiñones.

Fuerte crecimiento de la cerveza sin alcohol en 2025

Por su parte, la cerveza sin alcohol registró un fuerte crecimiento de sus importaciones durante el 2025. Las compras externas pasaron de 481.000 litros, por un valor de US$678.000 en 2024, a 1.77 millones de litros, por US$2.27 millones en 2025, lo que significó un incremento de 267,9% en volumen y 235,1% en valor en apenas un año.

México fue el principal proveedor, al elevar su participación de cerca de 60% del volumen importado en 2024 a 85% en 2025. También crecieron significativamente las compras procedentes de Países Bajos, mientras que España y Alemania redujeron su participación relativa.

Sin embargo, entre enero y agosto de 2026, las importaciones de cerveza sin alcohol disminuyeron 37,9% en volumen, hasta 796.000 litros, frente al mismo periodo de 2025, mientras el valor retrocedió 30,9%, desde US$1.62 millones hasta US$1.12 millones. Según Quiñones, esta reducción puede estar asociada a una mayor participación de productos elaborados y comercializados localmente, así como a una mayor diversificación de proveedores.

En efecto, entre enero y agosto de 2026, México redujo su participación en el volumen importado de cerveza sin alcohol de 88,4% a 63,7%. En contraste, Países Bajos aumentó su participación de 5,5% a 25,4%, mientras que España pasó de 2,9% a 9,8%.