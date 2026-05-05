Engie Energía Perú presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2026. En ese contexto, la compañía registró un Ebitda de US $34.3 millones; es decir, 49% menor que el mismo periodo del año anterior debido a la emergencia operativa que se dio por la interrupción del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Sin este evento, el Ebitda hubiera alcanzado los US$73.1 millones. En tanto, la utilidad neta fue de US$-4.3 millones, frente a los US$26.4 millones registrados en el primer trimestre de 2025; de no haberse presentado esta situación, hubiera alcanzado los US$ 22.9 millones.

“La emergencia energética nos llevó a activar las centrales Ilo31 e Ilo41 para asegurar la continuidad del servicio eléctrico. En solo 14 días, Engie aportó cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional de emergencia, evitando un racionamiento que habría impactado a millones de peruanos. Este episodio puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de transporte de gas y refuerza la urgencia de fortalecer y dar redundancia a la infraestructura energética del país”, señaló Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú & Country Manager Perú.

“En este contexto, Engie mantiene su foco en la ejecución disciplinada de inversiones estratégicas en generación y transmisión, fundamentales para reforzar la seguridad, resiliencia y confiabilidad del sistema eléctrico peruano”, agregó Akhoun.

En generación renovable, la compañía inició la operación comercial de la Central Solar Expansión Intipampa, que incorporó 51.7 MW de capacidad 100% renovable, alcanzando un total de 91.7 MW solares en Moquegua.

Respecto a transmisión, Engie Transmisión Perú, subsidiaria de Engie Energía Perú, firmó el contrato para adquirir el 100% de Terna Perú, concesionaria de la línea de transmisión entre Aguaytía y Pucallpa. Con esta operación, su portafolio alcanza 608 kilómetros de líneas en operación y 173 kilómetros en construcción.

Por otro lado, durante el primer trimestre, la compañía se posicionó por séptimo año consecutivo como la empresa número uno del sector Energía en el ranking MERCO ESG 2025, alcanzando el puesto 46 del Top 100 general. Finalmente, el 26 de marzo, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó la distribución del 100% de los dividendos correspondientes al ejercicio 2025, por un total de US$76.8 millones.