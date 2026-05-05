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Durante el primer trimestre, la compañía se posicionó por séptimo año consecutivo como la empresa número uno del sector Energía en el ranking MERCO ESG 2025. (Foto: GEC)
Durante el primer trimestre, la compañía se posicionó por séptimo año consecutivo como la empresa número uno del sector Energía en el ranking MERCO ESG 2025. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Engie Energía Perú presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2026. En ese contexto, la compañía registró un Ebitda de US $34.3 millones; es decir, 49% menor que el mismo periodo del año anterior debido a la emergencia operativa que se dio por la interrupción del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

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