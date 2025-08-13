Engie Energía Perú firmó, el pasado 29 de julio, un contrato marco con IFC (International Finance Corporation), miembro del Grupo del Banco Mundial, para acceder a un préstamo corporativo de hasta US$600 millones para diversos proyectos renovables.

Este préstamo será utilizado para financiar el crecimiento proyectado por la compañía en energías renovables, así como sus operaciones de crecimiento orgánico y externo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El primer tramo consiste en un financiamiento verde corporativo de US$120 millones a 12 años, destinado a financiar el proyecto Central Expansión Solar Intipampa, actualmente en construcción. El proyecto solar, ubicado en Moquegua, contará con una capacidad de 51.7 MW y permitirá a la empresa alcanzar un total de 91.7 MW de energía solar al sur del país.

Del mismo modo, este primer tramo se destinará a la refinanciación de la adquisición de las centrales eólicas Duna y Huambos, ubicadas en Cajamarca (36,8 MW en total), así como parte del Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Chilca-BESS (26,5 MW), situado en la Central Térmica Chilca Uno.

“El préstamo otorgado por el IFC permite a Engie Energía Perú continuar desarrollando su portafolio de proyectos renovables, a su vez que garantiza ante esta prestigiosa institución financiera el cumplimiento de los más altos estándares locales e internacionales relacionados con la gestión de riesgos; impactos ambientales y sociales; el uso eficiente de los recursos, la salud y la seguridad”, indicó El Mehdi Ben Maalla, Country Manager y CEO de Engie Energía Perú.

Esta operación permitirá financiar activos renovables para satisfacer las necesidades de energía baja en carbono de sus clientes. La generación de energía renovable de la compañía asciende a aproximadamente 2,536GWh lo que representa el 30% del total y supone un incremento del 50% respecto al año 2023.

“Este préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas que no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también fomenten la creación de empleo, la resiliencia climática y el acceso a energía limpia. Este es un paso audaz hacia un futuro energético más limpio e inclusivo para Perú” agregó Cheryl Edleson, Directora de Infraestructura, Energía y Minería de IFC para Europa, América Latina y el Caribe.