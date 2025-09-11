Castellanos sobre reforma de pensiones: “Las medidas que plantea no solucionan el problema: ganamos muy poco y somos una economía informal”

Durante el programa Tenemos que hablar de El Comercio, el docente de la Pacífico Business School señaló que la alta informalidad y los bajos salarios son las principales causas de la reducida pensión que reciben los jubilados. “Ni el aporte de los independientes, ni el aporte por consumo, ni la obligatoriedad de estar en un sistema, ni todas estas medidas que plantea el reglamento solucionan el problema. Ganamos muy poco y somos una economía informal”, afirmó.

Castellanos también alertó que algunas propuestas de reforma podrían incrementar la informalidad, como el aporte obligatorio de los trabajadores independientes. “Si soy independiente y no gano mucho, ¿para qué me vas a sacar dinero para llevarlo a un fondo que quizá no veré?”, cuestionó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, se mostró en contra del aporte por consumo del 1% del IGV, al considerar que favorece principalmente a quienes tienen mayores ingresos. “El límite para esa pensión por consumo es de 8 UIT, es decir, unos S/40.000. Para alcanzarlo tendría que gastar alrededor de S/3.600 en productos con IGV, lo que implica ingresos mensuales de entre S/7.000 y S/8.000. Pero la mayoría de peruanos gana entre S/2.000 y S/3.000 y destina más a alimentos y transporte, que no tienen IGV”, explicó.

El economista también criticó los retiros de fondos de las AFP, al señalar que afectan directamente su rentabilidad. “Los retiros han reducido entre 30% y 45% del fondo en los últimos años. ¿Por qué se afecta el rendimiento? Porque las AFP no tienen el dinero disponible y, al producirse los retiros, deben vender activos con mejores precios para obtener liquidez”, comentó.

Falta el reglamento de la SBS

Por su parte, Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, aclaró algunas dudas sobre la reforma, aunque advirtió que estos detalles deberán ser precisados en el reglamento que emitirá la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Explicó que, a partir de la reforma, las personas que cumplan 18 años podrán elegir su sistema previsional al tramitar su DNI. Además, detalló que la comisión por desempeño que cobrarán las AFP será recomendable para quienes realicen mayores aportes, ya que combina un monto fijo más un porcentaje vinculado a la rentabilidad obtenida por el fondo, el cual podrá variar.