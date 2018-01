Esta semana, según lo programado, deberían estarse emitiendo los nuevos cargos de interconexión para operadores móviles. Osiptel propuso que se establezca una tarifa igual (US$ 0,00658 por minuto) para todos los jugadores.

Entel informó que consideran saludable contar con un cargo menor al centavo de dólar, pero discrepan en que se aplique siempre el mismo valor a todos los competidores. Para ellos sería importante que exista un cobro diferenciado bajo la modalidad BAK parcial.

¿Qué es el BAK? Se trata de la modalidad Bill and Keep, la cual consiste en establecer un cobro igual a cero (es decir no tener cargo alguno) cuando se tiene un determinado nivel de tráfico. No se aplica a todos, solo es una medida complementaria para situaciones extremas.

Según Entel esto se podría aplicar solo cuando la proporción de llamadas de salida superan el 60% hacia un determinado operador grande (como Movistar y Claro). En esos casos no se cobraría el cargo de interconexión.

La tendencia internacional, según coinciden diversidad de analistas, es ir reduciendo los cargos de interconexión entre competidores hasta eliminarlos por completo. En nuestro mercado, donde dominan los usuarios prepago de bajo consumo, esto no se puede dar de golpe, sino de forma gradual, para evitar impactos severos.

Todos los actores del mercado concuerdan en pagar un cargo similar, porque el entorno es ya suficientemente competitivo para dinamizar los precios ante el usuario. No obstante ello, Entel considera que falta tener algunas figuras complementarias, como por ejemplo la citada líneas arriba, para lograr un verdadero equilibrio.

