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Resumen

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Nino Boggio, gerente central de Legal Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú, conversó con El Comercio sobre el avance de la tecnología 5G y los proyectos sobre el servicio hogar y la implementación de la alianza con Starlink.

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