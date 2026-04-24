Nino Boggio, gerente central de Legal Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú, conversó con El Comercio sobre el avance de la tecnología 5G y los proyectos sobre el servicio hogar y la implementación de la alianza con Starlink.

¿A qué nivel de penetración se encuentra Entel en cuanto al sistema 5G?

Para el 2026 tenemos como estrategia en el Perú seguir manteniendo de manera sostenida una inversión constante en el despliegue de nuestra red con tecnologías 4G y 5G. Nuestra estrategia se enfoca en ofrecer una experiencia distintiva al cliente.

Respecto al avance del 5G, tras el cierre del proceso de reordenamiento de la banda 3.500 impulsado por el MTC a finales de 2025, iniciamos un despliegue más intensivo. Hemos sido el primer operador en disponer de 100 MHz continuos en dicha banda, lo que nos ha permitido avanzar y ser reconocidos en el ranking de Osiptel como el operador con mejor calidad de red en tecnología 5G.

¿Hay alguna meta en cuanto a cobertura 5G para este año?

En realidad, en cada punto de red que tenemos, disponemos de todas las tecnologías. Estamos adicionando el 5G siguiendo un plan que parte de contar con el espectro de 100 MHz que ya poseemos. Conforme avancemos en el despliegue de antenas, nuestros más de 10 millones de clientes podrán disfrutar de esta tecnología.

¿Se podría decir que el avance de esta tecnología todavía es acotado?

Está bastante avanzado. Tenemos los habilitadores para profundizar su presencia no solo en el mercado de personas (B2C), sino también en soluciones para industrias como minería, agricultura y seguridad, combinándolo con inteligencia artificial. Ya hemos realizado pilotos en sectores como educación, salud y monitoreo de flotas, por ejemplo, en los buses del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

¿Hay algún desafío que esté retrasando o limitando el avance?

Los habilitadores importantes como el espectro ya están disponibles. Probablemente, uno de los retos mayores es obtener autorizaciones municipales y superar la resistencia a la instalación de antenas 5G. La inestabilidad política puede implicar un retraso en nuestros planes de negocio en general, pero estamos convencidos de que tenemos un plan de inversión a largo plazo en el país y si bien es importante que la coyuntura se mantenga estable y genere predictibilidad, Entel ha hecho una apuesta por conseguir un peso importante en las telecomunicaciones en el Perú y esto no va a cambiar por la coyuntura política.

¿En qué va a consistir la segunda fase del acuerdo con Starlink?

La alianza con Starlink lanzó ayer su segunda fase, que permite el envío de WhatsApp mediante conectividad satelital al móvil (Direct-to-Cell o D2C). Es un hito relevante porque permite usar aplicaciones como WhatsApp o Google Maps en zonas donde no hay cobertura móvil terrestre tradicional. Hay más de 3 millones de peruanos sin conectividad y con esta tecnología podemos cerrar esas brechas, impactando positivamente en la sociedad.

Esto funciona incluso en zonas protegidas como la Reserva de Paracas o en altamar, donde no es posible instalar antenas terrestres; el celular se conecta automáticamente al satélite al entrar en esas zonas. Este servicio es para todos los usuarios que tengan un plan desde los S/59.90.

¿Habrá una tercera fase o se incluirán nuevas aplicaciones?

En esta fase se han incluido los aplicativos más importantes. Conforme evolucione la tecnología y se incremente el sistema de satélites, probablemente se agreguen otros usos como la voz.

¿Tienen alguna proyección de cuántos usuarios podrían contar con esta cobertura al cierre del 2026?

Todavía no tenemos una proyección; ayer se lanzó la oferta y empezaremos a medir el comportamiento de uso.

¿Y cuáles han sido los resultados de la primera fase?

La primera fase fue solo de SMS y tuvimos aproximadamente 5.000 clientes que hicieron uso de esa conectividad. Consideramos que con WhatsApp esa cifra será mucho mayor.

¿Este servicio ya es accesible para todos los usuarios en todo el Perú?

Sí, pero solo funciona en zonas abiertas y donde no tengas cobertura terrestre. No funciona en lugares cerrados. El cambio es automático, tal como cuando pasas de 4G a 5G.

Ayer el CEO de Entel anunció que entre el tercer y cuarto trimestre lanzarán su línea de TV. ¿Tienen algún estimado de usuarios y cómo impactará en la portabilidad?

Lo que haremos aproximadamente en el último trimestre de 2026 es lanzar nuestro negocio de fibra al hogar a través de una alianza para usar la infraestructura de Winnet, aunque con nuestra propia oferta. Aspiramos a un ‘market share’ del 15% al 20% en el segmento de fibra para 2027 o 2028.

El lanzamiento del servicio de TV fue anunciado hace mucho, ¿su retraso se debe a la salida de Pangeaco?

El modelo de redes compartidas se da en todo el mundo. En Perú se pretendió hacer un modelo con KKR y Pangeaco, pero por causas ajenas a Entel, ese trato no se formalizó a pesar de tener la aprobación de Indecopi. Como teníamos el compromiso de sacar adelante el negocio de fibra, elegimos la opción de compartir red neutral con Winnet.

¿Este asunto con Pangeaco generó pérdidas económicas a Entel?

No pérdidas económicas, pero sí retrasó los planes de negocio. La negociación con Winnet nos tomó poco más de un año. Lo ideal es salir cuanto antes para convertirnos en una empresa convergente.

Ser convergentes permite fidelizar a nuestros 10 millones de clientes móviles —y aspiramos a que el 15% de esos clientes adquieran el servicio de fibra— y atraer a nuevos usuarios; blindas el segmento pero también creces.

¿Están evaluando otras alianzas con Winnet?

Por ahora el foco del 2026 es impulsar el crecimiento del negocio de fibra al hogar tras cerrar este acuerdo.

¿Hasta el momento cuánto han avanzado con la extensión de la fibra óptica?

Al lanzar en el último trimestre de 2026, aspiramos a llegar a unos 3 millones de hogares en el primer año. La cobertura de Winnet es muy atractiva y está alineada con nuestros planes de crecimiento y fidelización en el segmento móvil.

En el mercado competitivo de las ‘telco’, ¿qué falta mejorar en el mercado peruano?

Este sector evoluciona muy rápido. El regulador debería tener una visión más flexible que fomente la innovación y atraiga inversiones, en lugar de solo fiscalizar y multar. La industria en el mundo no tiene hoy una gran rentabilidad y Perú no es ajeno a eso. Se necesita un marco que promueva la inversión y proteja al usuario.

Si bien la industria sufre en rentabilidad, ¿Perú sigue siendo rentable para Entel?

La industria peruana también tiene problemas de rentabilidad y esta no debería ser ajena a la autoridad, sino debería ser una preocupación primordial. Lo que hace Entel, en línea con el compromiso que tiene con el país, es seguir invirtiendo. Y es más, el compromiso de inversión que se ha aprobado para el 2026 de más de US$220 millones es mayor al que se comprometió en el año 2025; pero sí hay ciertos habilitadores que podrían acelerar inversiones en el Perú y uno de esos es contar con un marco regulatorio que tenga predictibilidad, que no sea este 100% sancionador.